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115學年度國立員林高中優先免試入學新生於6月12日完成報到作業。今年員林高中優免共錄取166人（含外加名額），其中教育會考總積分40分（5A5+）以上學生達15人，大部分來南彰化地區學校。高分群學生選擇就近入學，不僅展現南彰化的家長與學生對員林高中辦學成果的高度肯定，也反映出優質高中教育資源深耕地方、培育人才的豐碩成果。

今年優免報到學生中，不僅有高分群學生選擇留在彰化就近入學，更有手足接力與兄弟檔同時錄取攜手就讀的溫馨故事，展現員林高中在地方深耕辦學所累積的良好口碑與家長信任。

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員高115年優先免試高分群新生報到踴躍 就近入學培育彰化在地學子

近年來，員林高中持續精進教學品質，深化課程特色，積極推動數理及語文實驗班、與日本及印尼姊妹校進行國際交流、開設豐富的多元選修課程，提供學生兼具升學競爭力與多元探索機會的學習環境。學校穩定亮眼的升學表現，以及豐富多元的學習資源，逐漸成為中彰投地區優秀學子的重要選擇。

本次優免錄取報到最高分為教育會考總積分43分的陳同學，畢業於田中高中國中部。陳同學表示，選擇員林高中最主要是希望進入學校特色實驗班就讀，在優質的學習氛圍中持續精進自我，未來也期盼透過三年的努力，爭取繁星推薦機會，朝理想大學邁進。值得一提的是，陳同學的哥哥目前就讀員林高中二年級，在家人的分享與推薦下，讓他對員林高中的學習環境與校園氛圍更加認同，也更堅定選擇加入員中大家庭的決心。

同樣為高分群的鄭同學與蕭同學，分別來自北斗國中與文興高中國中部。兩位同學都肯定員林高中長期在彰化地區深耕辦學的成果，以及豐富完善的學習資源，希望能夠進入實驗班就讀，在充滿挑戰與支持的學習環境中持續探索自我、拓展視野，為未來升學與人生發展累積更多能量。

為鼓勵優秀學生就近入學，員林高中近年推動「琢璞育才新生入學獎學金」，凡教育會考積分達37分以上學生皆可獲得獎學金，最高三年可累計領取15萬元。學生入學後若每學期成績持續維持全校前5%，還能額外獲頒加發獎學金，藉由完善的獎勵制度，鼓勵學生追求卓越、持續精進，也展現學校培育優秀人才的決心。

除了迎接新生報到外，員林高中也特別於當日舉辦新生暨家長說明會，由校長楊豪森親自率領各處室主任，向新生及家長介紹學校辦學理念、課程特色、升學輔導規劃以及校園生活相關資訊，希望協助新生提早認識校園環境，順利銜接高中學習生活。

楊豪森校長表示，看到許多優秀學生選擇留在彰化、就讀員林高中，令人感到十分欣慰。這不只是學生對學校的肯定，更代表地方教育正逐步形成良性循環。員林高中將持續秉持「適性揚才、多元發展」的教育理念，鼓勵孩子勇敢跳脫舒適圈，提供學生最優質的學習環境與最完善的成長支持，陪伴每一位孩子找到自己的方向。

隨著新生完成報到，115學年度的新篇章也正式展開。員林高中期待迎接這群充滿潛力與夢想的新鮮人加入，在優質師資與豐富資源的陪伴下，共同開創精彩的高中生活，為未來累積實力，邁向更寬廣的人生舞台。

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