哥倆不好？金正恩賀年卡報導曝端倪 僅稱職銜不提習近平姓名

北韓官媒《朝中社》今（18日）報導，最高領導人金正恩向大陸等多國領袖發送賀年卡，對習近平僅稱「中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席」等職銜，未提姓名。南韓專家分析此報導方式，反映大陸對北韓影響力正逐漸下降。

大陸國家主席習近平與北韓領導人金正恩去年9月在京會晤。（圖／美聯社）

據《韓聯社》引述《朝中社》報導稱金正恩向包括越南、新加坡、塔吉克、土庫曼、亞塞拜然、印尼、白俄羅斯、阿爾及利亞等多國領導人一併發送賀年卡。值得關注的是，報導中對習近平的稱呼僅為「中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席及其夫人」等職銜，並未點名具體姓名，且未詳述賀卡內容。

這種處理方式與金正恩對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的態度形成鮮明對比。去年底，北韓公開金正恩與普丁的賀卡內容，甚至登上勞動黨機關報《勞動新聞》頭版全文刊登。相較之下，對大陸則採取相當「低調」的報導方式。

去年9月金正恩搭乘綠皮專用列車出訪北京參加大陸九三閱兵。（圖／美聯社）

報導指出，儘管去年9月金正恩搭乘綠皮專用列車出訪北京、參加抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵，並與習近平進行會談時，兩國關係曾一度回暖，但從此次賀年卡互換的報導方式來看，雙邊關係與一年前相比並無顯著變化。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析，北韓媒體的報導態度是反映領導人意圖的最敏感指標，並將其解讀為「金正恩對中國相當不滿」跡象。他認為「北韓目前態度強烈表明，中國對北韓的影響力比過去更加有限，效果也更差」，大陸高層代表團是否會出席今年初即將召開的朝鮮勞動黨第九次代表大會，將成為觀察兩國政治關係的重要指標。

