哥倫比亞保守派總統候選人遇刺身亡 父親宣布代子參選

哥倫比亞保守派總統候選人烏力貝(Miguel Uribe)遇刺身亡後，他的父親隆多尼歐(Miguel Uribe Londoño)10日宣布計畫參選總統，儘管他與他兒子所屬的民主中心黨(Democratic Center)決裂。

在波哥大的造勢活動上，隆多尼歐表示，他將捍衛兒子的政治遺產，將投入5月29日舉行的總統大選。

隆多尼歐說：「今天我告訴全世界，今天站在這裡的原本應該是我的兒子烏力貝，他被殺害了，這樣就不會有人讓壞人感到不舒服…但米格爾(隆多尼歐)還活著。」

廣告 廣告

73歲的隆多尼歐將代表民主哥倫比亞黨(Democratic Colombia)參選，這個小黨一開始是為了捍衛非裔哥倫比亞人權利的運動，目前在哥倫比亞國會擁有1席。但隆多尼歐與非裔哥倫比亞運動並沒有明確的關聯。

隆多尼歐曾擔任過參議員，他原本爭取代表他兒子的民主中心黨參選。

但隆多尼歐與黨內領袖發生爭執，因為有傳言指出如果他沒有被推舉為總統候選人，他將支持一名獨立候選人。隆多尼歐最後退出了他在超過10年前協助創建的民主中心黨。

目前有20多人參與哥倫比亞總統大選，儘管隨著候選人進行黨內初選，參與人數預計將在3月初減少。

現任總統裴卓(Gustavo Petro)的左翼聯盟「歷史公約」(Historical Pact)的參議員塞佩達(Ivan Cepeda)，目前在多項民調取得領先。極端保守派律師艾斯皮耶拉(Abelardo de La Espriella)排名第二，他讚賞薩爾瓦多總統布克磊(Nayib Bukele)，並承諾將採取鐵腕手段來打擊犯罪集團。

根據哥倫比亞憲法規定，裴卓無法尋求連任。

烏力貝去年在競選集會中遭到槍殺，在加護病房進行2個月的搶救後，於8月傷重不治。

烏力貝的頭部被開了數槍，這起攻擊事件對哥倫比亞而言是一大挫敗，這個國家長期面臨政治暴力問題，但近期已經針對暴力問題採取了一些重大措施，包涵與該國最大叛軍達成了和平協議。

哥倫比亞官員就此案逮捕了多名嫌犯，包含一名青少年，但他們尚未確認是誰下令，以及動機為何。哥倫比亞國防部與檢察總長辦公室先前表示這起攻擊事件可能是由叛軍「第二馬克塔利亞」(Second Marquetalia)策畫，這個組織是由游擊隊「哥倫比亞革命軍」(FARC)的前成員所領導的。哥倫比亞革命軍已經在2016年與哥倫比亞政府達成和平協議。

烏力貝是對哥倫比亞販毒集團直言不諱的批評者，並在競選期間承諾如果他當選，他將對正在與裴卓政府進行和平談判的叛軍增加軍事壓力。 (編輯:柳向華)