哥倫比亞內政部長：持續與美合作打擊毒品走私

南美國家哥倫比亞5日表示，該國將持續與美國合作，利用華盛頓的情報和技術打擊毒品走私。

哥倫比亞內政部長貝尼德悌(Armando Benedetti)在一段由政府發送給記者的影片中，與司法部長伊達拉加(Andrés Idarraga)一同表示：「哥倫比亞政府已告知美國政府...我們將繼續在打擊毒品走私方面保持協調合作。」

美國總統川普(Donald Trump)4日稱哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)「病態」(sick)，並表示美國可能在該國展開軍事行動。

美軍上週末進入委內瑞拉逮捕了該國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。馬杜洛5日在紐約法庭中對毒品恐怖主義的指控拒不認罪。

貝尼德悌表示，哥倫比亞的反毒行動將以毒品實驗室、犯罪組織及其營地為目標。

伊達拉加則表示：「我們將持續強調打擊毒品禍害的力度，尤其是在哥倫比亞、委內瑞拉邊境地區。」

哥倫比亞批評了川普4日的言論，並表示任何潛在的美國入侵都將是「不當干涉」。曾為游擊隊成員的裴卓更表示，已準備好為了祖國再次拿起武器。

哥國國防部長桑傑士(Pedro Sanchez)表示，現在正是加強國際合作打擊毒品走私的「黃金機會」。

美國正在施壓哥倫比亞加強打擊毒品走私的力度，正值古柯鹼原料古柯葉的種植面積近年來大幅增加。

裴卓的政府仍堅稱，他們查獲的古柯鹼數量空前，光在2025年就查獲了近1千公噸。 (編輯:柳向華)