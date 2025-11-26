中央社

哥倫比亞參眾院外委會主席訪台 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

外交部長林佳龍（中）25日晚宴哥倫比亞參議院外委會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández，左4）及眾議院外委會主席隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）（右4）等貴賓。（外交部提供）

中央社記者楊堯茹傳真 114年11月25日

