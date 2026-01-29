哥倫比亞墜機! 疑天候惡劣釀慘劇 含國會議員機上15人全罹難

哥倫比亞北桑坦德省證實，一架國營的薩特納航空公司（Satena）HK 4709 號航班墜毀，機上人員全部遇難。

[Newtalk新聞] 哥倫比亞北桑坦德省統一指揮中心當地時間 28 日確認，國營的薩特納航空公司（Satena）當天中午失聯的 HK 4709 號航班墜毀，機上人員全部遇難，其中包括 1 名現任議員。

薩特納航空指出，這架豪客比奇 1900（Beechcraft 1900）雙螺旋槳客機中午前自緊鄰委內瑞拉邊境的古庫塔（Cucuta）起飛，預計前往不遠的歐康納鎮（Ocana），排定的飛行時間僅 23 分鐘，屬短程航班。

航空公司表示，飛航管制人員在飛機飛行第 12 分鐘即與其失去聯繫。根據薩特納航空公佈的名單，機上共有 13 名乘客和 2 名機組人員。

據瞭解，飛機墜毀地區天氣狀況惡劣。

