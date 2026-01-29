哥倫比亞墜機15人罹難 包含國會議員

哥倫比亞東北部28日一起發生空難，從媒體發布影像顯示，失事飛機機身明顯破裂。國營航空公司沙提納（Satena）表示，一架搭載15人的客機墜毀，機上人員全數罹難，其中包括一名現任議員。

綜合路透社和法新社報導，沙提納指出，這架豪客比奇1900（Beechcraft 1900）雙螺旋槳客機中午前自緊鄰委內瑞拉邊境的古庫塔（Cucuta）起飛，預計前往不遠的歐康納鎮（Ocana），排定的飛行時間僅23分鐘，屬短程航班。

航空公司表示，飛航管制人員在飛機飛行第12分鐘即與其失去聯繫。

沙提納並未說明墜機原因，僅表示飛機的緊急信標並未啟動。

機上共有13名乘客和2名機組員。根據航空公司公布的乘客名單，議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，以及預定投入3月國會選舉的候選人薩塞度（Carlos Salcedo）均在機上。

民航局官員說：「無人生還。」當地媒體發布的影像顯示，失事飛機嚴重受損，機身明顯破裂。

墜機地點為一片多山區域，當地普遍種植古柯葉，也就是製造古柯鹼的原料；這片區域也是諸如「全國解放軍」（ELN）等非法武裝組織，及哥倫比亞革命軍（FARC）殘餘勢力活動的據點。

政府已調派空軍協助。當地行政首長告訴地方媒體指出，目前已尋獲七具遺體。