哥倫比亞墜機15人罹難，失事現場影像曝光！機上有議員與候選人。圖／翻自@OsiOsint1

哥倫比亞國營航空公司沙提納（Satena）編號8849班機，在當地時間1月28日從古庫塔（Cucuta）起飛，原本預定要前往歐康納鎮（Ocana），但在途中發生墜機事故，相信機上15人全數罹難。

這架豪客比奇1900（Beechcraft 1900）雙螺旋槳客機，在當地時間中午起飛，原本預定航程飛行23分鐘，但飛機在飛行12分鐘後就與塔台失去聯繫，之後確認飛機墜毀在一處山區中。哥國民航局表示，機上共有13名乘客和2名機組員，但相信無人生還。

根據航空公司公布的乘客名單顯示，機上載有議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，以及即將投入3月國會選舉的候選人薩塞度（Carlos Salcedo）。

至於飛機失事原因為何，目前仍在調查中。但關於墜毀地點，除了是種植古柯葉的地區，剛好也是「全國解放軍」（ELN）等非法武裝組織，及哥倫比亞革命軍（FARC）殘餘勢力活動的據點，因此哥國政府也已調派空軍協助，進行搜索工作。



