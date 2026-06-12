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哥倫比亞總統大選進入白熱化，最高法院於週五做出關鍵裁決，暫時撤銷下級法院對極右翼候選人 Abelardo de la Espriella 的禁令，允許他在競選活動中繼續使用國旗、軍禮及「堅定為祖國」等競選口號。

現年47歲的富豪律師 Abelardo de la Espriella 將在6月21日的第二輪決選中，對決左翼參議員 Ivan Cepeda。由於哥倫比亞正遭遇十年來最嚴重的暴力浪潮，Abelardo de la Espriella 主張以鐵腕手段打擊犯罪與武裝團體，獲得不少選民支持。

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然而，他的競選方式引發極大爭議。先前有法院判定，禁止他使用國家足球隊球衣進行政治宣傳；另一家法院更禁止他使用軍禮、國旗、競選口號「堅定為祖國」及政黨名稱「祖國守護者」，認為這些屬於國家象徵，不應私有化。

對此，Abelardo de la Espriella 痛批對手試圖封殺他的整個競選活動。他的對手 Ivan Cepeda 則指控，這種挪用國家象徵的手段，簡直是巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的翻版。

不過，波哥大（Bogota）法官已於週四撤銷了足球衣的禁令；最高法院（Supreme Court）也在週五宣布暫停國家象徵的禁令，並將對此案進行上訴審查，讓這場激烈的總統大選爭霸戰再添變數。

原文出處：哥倫比亞大選爭議 最高院暫緩極右翼候選人國家象徵禁令

本文由AI協作，經編輯審核後發布