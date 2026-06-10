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哥倫比亞總統大選進入白熱化，極右翼候選人 Abelardo de la Espriella 因在競選中過度使用國旗、足球國家隊球衣及愛國口號，遭波哥大法院裁定禁用。法院要求其在24小時內撤除相關文宣，引發激烈爭論。

哥倫比亞（Colombia）法院週二做出重大裁決，禁止右翼總統候選人 Abelardo de la Espriella 在競選活動中使用國旗等國家象徵。這項裁決涵蓋了他的競選口號「為祖國堅定不移」（firm for the homeland）、政黨名稱以及他招牌的軍事敬禮動作。法院限令他在24小時內撤除所有包含國旗的政治宣傳品。

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這位47歲的百萬富豪律師在首輪投票中獲得43.7%的選票，領先左翼參議員 Ivan Cepeda。然而，他的競選風格引發爭議，對手指控他「竊取」並私自佔用國家象徵，行為與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）如出一轍。此前，法院也已禁止他穿著國家足球隊球衣進行政治造勢。

自稱「老虎」並獲得美國前總統川普（Donald Trump）背書的 Abelardo de la Espriella，以打擊犯罪為核心政見。面對法院禁令，他在社群平台 X 上反擊，稱對手是因為恐懼才想封殺他的競選活動。哥倫比亞將於6月21日舉行第二輪投票，選出接替現任總統 Gustavo Petro 的新領導人，目前該國正深陷十年來最嚴重的暴力浪潮中。

原文出處：哥倫比亞大選爭議！極右翼候選人遭法院禁用國旗與口號

本文由AI協作，經編輯審核後發布