哥倫比亞妙齡媽夜店狂歡 玩「喝酒挑戰」後倒地抽搐亡

哥倫比亞一名23歲的年輕媽媽，前日與朋友到夜店狂歡，在參加一系列喝酒挑戰後突然昏倒抽搐，經送醫救治仍宣告不治。

根據《The Mirror》報導，哥倫比亞一名育有1子的23歲年輕媽媽阿爾迪拉（María José Ardila）在當地時間10月25日和朋友們外出聚會 ，當天距離阿爾迪拉生日只剩3天，他們吃完晚餐便前往一家夜店繼續慶祝。

阿爾迪拉在夜店參加了一系列「喝酒挑戰」，但在完成後卻突然昏倒，接著更開始抽搐，朋友見狀試著招攔計程車送她去醫院，但沒有半台車願意接客，因此拖延了就醫時間，阿爾迪拉大約有17分鐘無法呼吸。

經查，阿爾迪拉疑似罹患吸入性肺炎，且一側的肺部塌陷，醫生連續搶救3次都未成功恢復其意識，經過3天後阿爾迪拉在加護病房逝世。

對此，夜店發言人表示「我們對這起事件深感遺憾，向死者家屬表達我們的慰問，也願意提供一切必要的支持與合作」。

當地衛生局發言人也發聲「為了加強酒精飲料任何消費過程的安全，我們將對商業場所和酒類專賣店進行檢查」，阿爾迪拉的確切死因仍在調查中。

