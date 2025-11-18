哥倫比亞將買17架「獅鷲」戰機 還附帶瑞典工業技術合作

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典出品的JAS 39戰機今年以來可說是話題多多，先是在泰、柬衝突中首創接戰紀錄；近期還誕生單筆最大出口銷售，有望為烏克蘭生產上看150架新機，可謂有戰力就有訂單；而在近日，戰機製造商紳寶(Saab)更宣布獲南美國家哥倫比亞採購17架E/F型機，為「獅鷲」出口再下一城。

紳寶集團本月15日證實，哥倫比亞政府已選定旗下的「獅鷲」戰機，作為其空軍下一代戰力核心，而這筆價值31億歐元(約新台幣1096.16億元)的出口訂單，包含了15架JAS 39E單座型、2架JAS 39F雙座型機，預計自明(2026)年至2032年間陸續交付；此外，兩國共簽的採購合約還附帶了一定程度的工合協議，也就是說，哥國不只買戰機，還在航太、資安、永續能源領域與瑞典深化合作。

廣告 廣告

綜合公開資訊，根據哥倫比亞政府規劃，這17架「獅鷲」戰機未來將汰換空該國的以色列製「幼獅」(Kfir)戰機，作為空軍的下一代核心，推動戰力現代化。

而在上(10)月下旬，瑞典空軍才接收首架JAS 39E單座型機，後續仍有59架新機待交付；海外部分則有巴西36架、泰國12架中的4架，加上烏克蘭日前宣示籌獲至少100架同型機，如今哥倫比亞也跟進購入17架，紳寶現有產線能否因應如此大量的訂單，還有待觀察。

紳寶最新的JAS 39E/F戰機搭載一具奇異F414G渦扇發動機、推力較C/D型的RM12(奇異F404發動機衍生型)多出20%，機外多達10個武器硬掛點，加上全新AESA雷達、電戰合紅外線搜索追蹤(IRST)系統的組合，使其在四代半機身結構下，仍有與五代匿蹤戰機一拚的能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

美最後一艘獨立級濱海戰鬥艦「皮耶號」服役 未來怎麼用備受關注

台灣助友邦繁榮買爆咖啡 華府智庫狠揭「這國」棄台親中血淚斑斑

不只空軍要裝 陸軍也想買3170面無人機防護網守護重要設施

