哥倫比亞小型飛機墜毀釀15死！傳議員罹難
[NOWnews今日新聞] 南美洲哥倫比亞，當地時間28日發生一起空難，一架隸屬國營薩特納航空公司（Satena）的小型飛機，於委內瑞拉邊境的東北部山區墜毀，機上13名乘客、2名機組人員，共15人已全數罹難。據悉，罹難者至少包含1名議員，震驚當地政壇。
綜合《路透社》、《BBC》、《CNN》等外媒報導，失事的飛機型號為Beechcraft 1900雙引擎渦槳，該架飛機當天上午從邊境城市庫庫塔（Cucuta）起飛，原定飛往奧卡納（Ocana），卻在起飛僅約12分鐘後，便與塔台失去聯繫。
薩特納公司表示，客機失事時並未啟動緊急信號燈，暫時不確定具體事故原因。
航空公司公布的乘客名單顯示，國會議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，還有3月國會選舉候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo），當時都在這架飛機上。
報導提到，飛機墜毀的地點位於偏遠山區，地勢崎嶇、長年種植古柯草（製作古柯鹼的主要原料），並有「民族解放軍」（ELN）等武裝叛軍組織活動，都為後續調查、善後工作增添不少難度。
原文連結：
Plane crash in Colombia kills 15, including politician
Plane crashes in Colombia, killing all 15 on board
No survivors found after Colombian plane crashes with 15 people on board, including lawmaker
更多 NOWnews 今日新聞 報導
搶當馬杜洛？販毒大國哥倫比亞總統嗆川普：為了祖國我會拿起武器
哥倫比亞和古巴小心！川普：美國不畏懼派遣部隊 談馬查多這樣說
美私人飛機起飛秒墜毀！6人全罹難 疑暴雪機翼結冰釀禍
其他人也在看
快訊／無人生還！哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 現任國會議員也罹難
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導哥倫比亞28日發生重大空難。一架載有15人的小型飛機起飛後不久即失聯，隨後被證實墜毀於郊區山嶺。民航局確認，機上13名乘...FTNN新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 1則留言
高雄騎士闖紅燈後又違規 前鎮警開鍘4萬800
[NOWnews今日新聞]高雄1名機車騎士今（27）日凌晨在行經中華五路路口見警車通過後直接闖紅燈，警方發現後隨即迴轉緊追在後，未料該名騎士為了躲避取締，又再次闖紅燈，警方在考量往來人車安全，改以蒐證...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
明天天氣北北基防較大雨勢 29日西半部低溫探不到10℃
中央氣象署表示，今（27日）晚至明晨大台北山區、基隆北海岸留意較大雨勢，中南部也有零星雨；29日轉乾，但清晨因輻射冷卻影響，西半部局部低溫探攝氏10度以下，但白天會快速回溫，需留意溫差。31日有一波鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨的天氣。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 7則留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
「等房」成主流！房產留後代「繼承vs.贈與」怎選？專家解析
全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，亦是2016年以來次高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，人口結構上高齡化趨勢不可逆，讓繼承逐漸成為民眾取得房產的管道之一，同時因為近年不動產稅制複雜度高，許多長輩資產配置上，繼承與贈與成為兩大主力，。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國明尼阿波利斯市移民執法致死案持續發酵，就在政府宣布涉案官員停職之際，先前才承諾阻止風波擴大的川普今天卻又砲轟市長，稱其拒與聯邦合作鏟除非法移民，是在玩火。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
霍諾德挨轟玩命！爭議核心轉向專業角度 聚焦「台北101關鍵結構」
美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手攻頂台北101告捷，隨之而來的抨擊與質疑也不少，直指這類極限挑戰「根本是在玩命」，更以「獵奇」與「不負責任」等字眼斥責全程直播。相反的，同時也有聲音將核心自情緒性批評，轉向建築與攀登條件本身，點出台北101獨特的「竹節式結構」，反而具備明自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
今夜極凍探十度！三縣市低溫特報警戒 周六冷團再強襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（28）日發布低溫與強風雙重特報，受東北季風及輻射冷卻影響，新竹、苗栗與金 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
NASA飛機神級降落！起落架故障 機腹著陸「火光一整排」畫面曝
美國國家航空暨太空總署（NASA）一架研究飛機，27 日在德州發生驚險事故，當時飛機完成飛行任務準備降落時，突然發現起落架無法放下，導致飛行員必須以難度極高的機腹著陸方式落地。不過飛行員展現精湛技術，儘管過程中機腹與地面摩擦冒出劇烈火焰，仍異常平穩地完成迫降，整起事件無人傷亡。太報 ・ 16 小時前 ・ 12則留言
私人飛機起飛秒墜毀！疑機翼結冰6人全罹難
[NOWnews今日新聞]美國多地近日遭暴風雪襲擊，一架私人商務飛機25日晚間從緬因州起飛時墜毀，機上6人全數罹難。美運輸安全委員會將調查，機翼結冰及天氣狀況是否事故原因。據美聯社報導，緬因州週日晚間...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
Threads真能尋人！貼黑白婚紗照找同袍 8旬老兵隔64年重逢淚擁戰友
Threads真的太神啦！一張塵封64年的黑白婚紗照，竟然讓兩位83歲的老戰友在屏東里港大團圓。高雄一位民眾突發奇想，將老爸軍中同梯的結婚照PO上Threads，沒想到透過網友轉傳，真的幫老爸找到了失聯一甲子的好麻吉。這場超級任務圓滿達成，讓眾多網友直呼這機率簡直比中樂透還難。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
北京首批進口40萬顆輝達H200 分析師：算力渴求凌駕科技自主
初次上稿01-28 22:34 更新時間 01-29 07：18《南華早報》報導，知情人士透露，北京已批准進口逾40萬顆輝達H200圖形處理器（GPU），結束先前有關輝達第二強大人工智慧（AI）晶片的監管不確定性。消息人士說，第一批H200晶片預料將提供急需GPU的科技巨頭字節跳動、阿里巴巴與騰訊，自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
(影) 張又俠、劉振立「避險」不同行? 抓的將官太多 傳要建「秦城第二軍事監獄」
[Newtalk新聞] 中國國防部日前宣布針對中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立兩人展開調查，針對解放軍高層的清洗行動也再次受到國際輿論的關注。有消息稱，在張、劉兩人相繼落馬後，大批解放軍司令、政委也遭到波及。與此同時，部分地區的解放軍部隊也展開行動，紛紛準備前往北京。有網友分析認為，相關現象象徵著張又俠與其支持者仍在與中南海當局進行激烈的政治鬥爭。 X 推主「海外爆料」指出，在張又俠、劉振立先後遭到抓捕後，許多解放軍高層人員也遭到波及，其中包含北京衛戍區副政委王向龍、中部戰區政委繆文江、西部戰區副司令劉小午、西部戰區副政委張學杰、陸軍政治部主任趙雷以及陸軍政委陳輝，甚至連空軍、軍科的一、二把手也被牽連。「海外爆料」表示，在遭到大規模清洗後，解放軍內除了幾位總部的大佬外，「下面連一個三顆星的將軍都沒有了」。不過，上述消息尚未獲得證實。 習近平（左三）親自組成的中央軍委會，現在只剩下他與張升民（左四），其他人均被撤職查辦。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖) 「海外爆料」稱，由於被牽連解放軍高官數量眾多，黨中央決定建設「秦城第二軍事監獄」關押涉事官兵，監獄則預計由軍委保衛部管轄。「海外爆料」新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
未來一週2波冷空氣報到！ 「這2天」逼近冷氣團等級
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散雲層，降水回波大多在東半部海上，宜蘭及恆春半島零星降雨。新竹以南因輻射冷卻加成，截至5時12分本島部分縣市的平地最低氣溫降至10度以下，依序為新竹關西鎮7.8度，苗栗頭...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
獨家／高院法庭上演荒淫劇 88會館案在押主嫌竟當庭看A片
民視新聞／蘇恩民報導震驚政商軍警界的「88會館」地下匯兌洗錢案，在押主嫌郭哲敏一審重判11年8月徒刑，沒想到上月二審台灣高等法院提訊郭哲敏，他在知名律師施宣旭陪同下坐上被告席，竟邊開庭、邊用手機看A片，荒淫行徑被法警逮正著，受命法官陳銘壎罕見大發雷霆，當場訓斥郭哲敏，同時要求書記官記名筆錄，不排除另案移送法辦。民視 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
習近平為何不放過張又俠？
中國精英政治慣有的黑箱操作導致人們對中國軍中第二號人物張又俠、中央軍委委員劉振立落馬的真實原因以及何時被抓、如何被抓等細節議論紛紛，並試圖從官方媒體的報道中尋找蛛絲馬跡。與此同時，各種傳聞也甚囂塵上。德國之聲 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
尾牙與女同事乾柴烈火 世界先進工程師結婚10個月就出軌
世界先進工程師張男結婚不到1年就出軌，在公司尾牙認識同事林女，雙方乾柴烈火，一發不可收拾，二人不僅床戰摩鐵，林女甚至慫恿張男離婚拋妻棄子，新竹地院判林女需賠償人妻30萬元。前年3月底結婚育有一子的陳女說，先生張男是世界先進工程師，去年1月中旬於公司尾牙認識林女，事後她發現二人有曖昧訊息往來，林女會要自由時報 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言