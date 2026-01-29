哥倫比亞小型飛機墜毀 15人罹難含一名現任國會議員

根據哥倫比亞民航局的消息，當地時間28日早上，國營沙提納航空公司一架雙螺旋槳客機，在鄰近委內瑞拉邊境的古庫塔起飛，原定飛往100公里外的歐康納鎮，預定飛航時間為23分鐘，但在起飛11分鐘後就和塔台失去聯繫，後來證實失事墜毀在北桑坦德省的山區，機上13名乘客與2名機組人員全數罹難。初步調查顯示可能是惡劣的天候導致這起事故發生。

哥倫比亞民航局事故調查技術總監貝洛表示，「調查將針對飛機本身、操作程序與氣象條件。針對本案，我們確認墜機現場的氣候條件，為持續性的惡劣天氣。」

目前搜救人員已經發現飛機殘骸和部分遺體，航空公司公布罹難者名單，包括現任國會議員、同時也是律師和人權鬥士金特羅，飛機墜毀的地點就在他的家鄉附近，當地是古柯鹼原料古柯葉主要的種植地，也是非法武裝組織全國解放軍和哥倫比亞革命軍殘餘勢力活動的據點。金特羅的所屬政黨對此表達哀悼。

另外罹難者也包括即將投入國會大選的社會領袖薩爾塞多，他的幕僚聽到墜機消息相當悲痛。

哥倫比亞國會候選人薩爾塞多競選幕僚馬林回憶，「早上9時我們在歐康納等候選人，因為他正從古庫塔趕來參加排定的行程。航程預計大約需要20分鐘，但40分鐘過去，他始終沒有出現。」

這起事件震驚哥國各界，包括總統裴卓、國防部和內政部首長都紛紛表達慰問之意，目前相關單位正在深入調查事故原因。