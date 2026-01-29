哥倫比亞小飛機墜毀山區！15人全罹難 人權鬥士議員不幸殉職

哥倫比亞眾議院議員昆特羅，於小飛機墜機事件中罹難。（翻攝自昆特羅X）

哥倫比亞東北部於當地時間週三（28日）發生嚴重空難。一架隸屬於國營航空公司Satena的小型飛機，在起飛後不久於山區墜毀，官方隨後證實，2名機組員及13名乘客不幸全數罹難，其中包含哥倫比亞著名的人權捍衛者、眾議院議員昆特羅，以及一名預計3月投入國會大選的候選人。

綜合外媒報導，失事飛機型號為Beechcraft 1900雙引擎渦輪螺旋槳飛機，註冊編號HK4709，當地時間28日上午11時42分自鄰近委內瑞拉邊境的庫庫塔（Cúcuta）起飛，預計航程僅約40分鐘。然而，塔台在起飛後12分鐘便與該機失去聯繫。

搜救團隊隨後在北桑坦德省（Norte de Santander）的庫拉西卡（Curasica）山區發現飛機殘骸，由於失事地點地形崎嶇，且是當地非法武裝團體「民族解放軍（ELN）」與前「哥倫比亞革命軍（FARC）」分支活動的區域，環境高度敏感，搜救任務極其艱難。

官方釋出的乘客名單顯示，罹難者包括36歲的眾議員昆特羅（Diógenes Quintero）及其團隊。昆特羅出身於動盪的卡塔通博地區（Catatumbo），本身為法律專業背景，2022年當選為代表「武裝衝突受害者」的16個和平席次之一。

這16個特殊席次是根據2016年哥倫比亞政府與FARC簽署的歷史性和平協議所創立，旨在讓長年受內戰傷害的民眾在國會擁有發言權，昆特羅長期致力於改善邊境地區人權，他的殉職被視為哥倫比亞和平進程的一大損失。此外，預計參加3月國會選舉的候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo）亦在名單中。

航空公司說明，該機在失事前並未啟動緊急定位發報器，儘管失事區域長期被古柯鹼作物覆蓋且武裝勢力橫行，但官方尚未對墜機原因定調，交通部已啟動正式調查。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在社群媒體上表示：「我對這些罹難者感到深沉悲痛，並向其家屬致以最誠摯的慰問，願逝者安息。」昆特羅所屬的「U黨」也發表聲明，哀悼這位對區域服務充滿熱忱的領袖。

