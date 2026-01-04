哥倫比亞左派游擊隊放話 籲愛國者對抗美國「帝國主義」

法新社報導，在美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，在委內瑞拉邊境行動的哥倫比亞左派游擊隊「全國解放軍」(National Liberation Army,ELN)4日誓言，要對抗華盛頓的「帝國主義計畫」。

「全國解放軍」控制了沿著哥倫比亞與委內瑞拉邊界的古柯鹼走私路線，這支勢力強大的游擊隊呼籲「所有愛國者」對抗針對委內瑞拉與「南方世界」(Global South)人民的帝國主義計畫。

安全專家表示，「全國解放軍」在委內瑞拉境內也有建立基地，而且受到馬杜洛所容許。

已解散的「哥倫比亞革命軍」(FARC)異議成員也誓言對抗川普。他們在X平台發文說，已準備好為對抗美國帝國流盡「最後一滴血」。

這些成員和「全國解放軍」在爭奪委內瑞拉附近的毒品生產區控制權。

美國3日對委內瑞拉發動攻擊逮捕了馬杜洛，並將他押解到紐約來面臨毒品和武器的指控。此舉已引發哥倫比亞憂心他們可能成為美國未來打擊的目標。

川普3日警告哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)「最好小心點」，這兩人最近數月來屢次針鋒相對。川普告訴記者說，「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點」。

裴卓則將華盛頓對委內瑞拉的攻擊，形容為對拉丁美洲的「主權攻擊」。並已向委內瑞拉邊境增派部隊。