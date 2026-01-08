哥倫比亞成美國新箭靶 曝險622億元南山人壽這樣回應

南山人壽在哥倫比亞曝險逾600億元，遭到立委關切。

在美軍突襲拘捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普進一步將矛頭指向哥倫比亞，點名將採取軍事行動，立委昨（7）日於財委會質詢時，金管會主委彭金隆證實，南山人壽在哥倫比亞曝險高達600億元。對此南山人壽表示，目前持有之哥倫比亞債券帳面價約新台幣622億元，全數為美元計價的主權及類主權債券，占公司總資產規模之比重甚低，對於整體財務影響範圍有限。

南山人壽指出，哥倫比亞為拉丁美洲第4大經濟體，該國為重要產油國家，近年受惠國際油價持續處於高檔，且該國央行採取降息的寬鬆刺激政策，支撐該國經濟成長力道穩健，自2010年至今，該國平均年經濟增長率為3.6%。

廣告 廣告

同時，該國外匯存底規模達570億美元，規模相當充沛，在拉丁美洲國家中僅次墨西哥與巴西，且過去未曾發生債務違約事件，外債償付能力亦屬穩健，整體評估該國信用無虞。目前穆迪評級（Moody's Ratings）仍將哥倫比亞主權信評維持在投資等級的Baa3，且展望為穩定。

南山人壽整體財務狀況穩健，公司財務實力評等為標準普爾 A-及惠譽 A-，清償能力指標符合法令規範。壽險業經營向以長期穩健為原則，所持有之資產主要係以長期持有為目的，且主要為信用品質良好之固定收益資產為主，國際信用評級平均長年維持在A，並透過資產配置有效分散風險，持續優化資產負債管理。後續將持續關注整體國際政經市場狀況，動態調整投資配置，並作好風險控管機制與適時提出因應對策，以維持整體財務狀況之穩定。

更多鏡週刊報導

樂天網銀新任董事長出爐 國票金副總經理王世熙接任

飯店、咖啡廳都在漲價 為何統一超商凍漲？羅智先給了兩個理由

川普突襲中南美洲！這家壽險哥倫比亞曝險最高 前三大金控曝險共534億元