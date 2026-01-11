哥倫比亞歌手耶森希門尼斯空難身亡 經紀人也罹難

哥倫比亞流行民謠天王級歌手耶森希門尼斯（Yeison Jiménez）10日因飛機失事不幸身亡，享年34歲。所屬經紀公司11日發出聲明證實噩耗，歌迷們則湧入他的社群平台留言悼念。

哥倫比亞歌手耶森希門尼斯（Yeison Jiménez）10日因飛機失事身亡，享年34歲。（圖／翻攝自Yeison Jiménez臉書）

耶森希門尼斯所屬經紀公司11日發出聲明證實噩耗。（圖／翻攝自Yeison Jiménez臉書）

綜合外媒報導，耶森希門尼斯事發前搭乘編號為N325FA的私人飛機，原定飛往哥倫比亞的麥德林（Medellín），卻於博亞卡省（Boyacá）的派帕（Paipa）與杜伊塔馬（Duitama）一帶墜毀。該事故造成包括他的經紀人傑佛遜奧索里奧（Jefferson Osorio）在內的6人全部遇難。

目前事故詳細原因仍待進一步調查，相關單位表示將持續釐清飛機失事經過。

耶森希門尼斯10日分享動態。（圖／翻攝自Yeison Jiménez IG）

令人鼻酸的是，耶森希門尼斯前一天仍在IG更新限時動態，與大家分享演唱會片段，沒想到如今卻成為他最後的貼文。

