哥倫比亞總統裴卓首會川普 訪白宮雙方均稱氣氛友好

美國總統川普(Donald Trump)和哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)3日表示，他們的首度面對面會晤氣氛友好，這打破了一些分析人士和顧問的擔憂。此前，他們質疑這兩位領導人能否相處融洽，因為兩人此前數月以來一直針鋒相對，且雙方代表著截然不同的意識形態。

裴卓抵達白宮時，並未像一些外國領導人那樣受到隆重歡迎，也沒有媒體獲准出席這場持續了大約2小時的會晤。兩位領導人會後分別發表了談話，但均未明確表示達成了具體協議，不過兩人均對這次會晤表達了樂觀的態度。

當記者問及兩人是否就打擊來自哥倫比亞的毒品走私達成協議時，川普表示，兩位領導人正在為此努力。

川普說：「對，我們有。」他表示：「我們有在努力，且我們相處得非常好。他和我不算是最好的朋友，但我沒有感覺受到冒犯，因為我以前沒見過他。我根本不了解他。」

會後，裴卓在X上發佈了一張相片，內容是一張明顯為川普手寫的字條，上面寫著：「古斯塔夫(裴卓的名字)，莫大的榮幸，我愛哥倫比亞。」其中還包含一張兩位領導人微笑握手的照片。

裴卓在接受哥倫比亞電台Caracol訪問時表示：「我從媒體和社群網絡上感受到或看到的，似乎與我的想法互相矛盾，我沒有在那裡看到它們。我認為這些矛盾其實更多是出現在其他官員那裡，而非川普那裡。」

裴卓表示，他請求川普幫忙抓捕居住在哥倫比亞境外的主要毒販。

他並補充說，他請美國總統調解哥倫比亞和鄰國厄瓜多之間的外交爭端。厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)是川普的堅定盟友。裴卓說，川普同意打電話給諾波亞。(編輯:柳向華)