哥倫比亞總統證實美軍空襲委內瑞拉馬拉開波 目標為 ELN 毒品設施

[Newtalk新聞] X 平台帳號 @Defence_Index 與 @defense_civil25 指出，哥倫比亞總統古斯塔沃·裴卓（Gustavo Petro）宣稱，美國已對位於委內瑞拉馬拉開波的一處毒品走私設施發動空襲。

裴卓表示，該設施由哥倫比亞共產游擊組織、同時被指涉毒品走私活動的武裝團體民族解放軍（ELN） 所營運。相關說法指稱，美軍此次行動直接針對該組織在委內瑞拉境內的毒品相關基礎設施。

美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，美國中央情報局（CIA）本月稍早對委內瑞拉沿岸一處港口設施發動無人機空襲，這是已知首次美國對委內瑞拉境內目標發動攻擊。報導指出，川普過去多次威脅將對委內瑞拉境內發動攻擊，但在本月這起 CIA 無人機空襲之前，美國已知的行動僅限於在國際水域打擊疑似毒品走私船隻。

