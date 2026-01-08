哥倫比亞總統軟了？才嗆聲要抵抗到底 今致電求見川普

哥倫比亞總統裴卓。（圖／Gustavo Petro臉書）





美國總統川普在逮捕委內瑞拉總統之後才揚言，對哥倫比亞政府發動軍事行動「聽起來還不錯」（sounds good），被外界認為，美軍的下一個目標就是哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。對此川普在當地時間7日證實，裴卓已經致電給他，這也是自他擔任總統以來雙方首次對話，雙方已著手安排裴卓訪問白宮事宜，但未透露具體時間。

川普在社群媒體上發文表示，「能與哥倫比亞總統裴卓通話是一大榮幸。他致電向我說明毒品問題，以及我們之間存在的一些分歧。我很感謝他的來電與溝通語氣，並期待在不久的將來與他會面。」

根據《路透社》報導，裴卓則在波哥大（Bogota）一場標榜捍衛國家主權的集會上向支持者表示，這是川普上任以來，雙方首次通電話，他已要求重啟兩國之間的對話。

裴卓辦公室一名消息人士向《路透社》表示，這通電話氣氛「友好且相互尊重」。

川普於2025年1月重返白宮後，與裴卓之間的關係持續緊張，多次在未提出具體證據的情況下，指控裴卓政府縱容古柯鹼大量流入美國，並於去年10月對裴卓實施制裁。

川普週日更形容裴卓是「一個有病的人，喜歡製造古柯鹼並賣給美國」。

美國政府去年9月撤銷裴卓的簽證，原因是他在紐約出席聯合國大會期間，參加挺巴勒斯坦示威活動，並呼籲美軍士兵「不要服從川普的命令」。

裴卓則是在去年12月，美國連續轟炸委內瑞拉運毒船時，就警告川普不要用軍事攻擊「喚醒美洲豹」。在馬杜洛被逮捕後，「號稱游擊隊出身」的裴卓表示，「我發誓不再碰武器……但為了祖國，我將再次拿起武器」。但根據《衛報》報導，裴卓青年時期參加過左翼遊擊隊M-19，但據信從未實際參加過戰鬥。

