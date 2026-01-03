哥倫比亞總統：「他們」正在攻擊委內瑞拉 要求聯合國緊急會議

哥倫比亞總統裴卓發文警告全球，委內瑞拉正遭受攻擊。路透社資料照片



委內瑞拉今日（1/3）多處傳出爆炸聲響，消息指出是美國總統川普下令空襲。但目前美國政府尚未正式宣布。鄰近的哥倫比亞總統裴卓一早則是在社群媒體發文警告說「他們」正在攻擊委內瑞拉，但未指名「他們」是誰。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）週六凌晨在X平台發文寫著：「此時此刻，他們正在轟炸卡拉卡斯。警告世界上的所有人，他們在攻擊委內瑞拉，他們用飛彈轟炸。美洲國家組織和聯合國必須立刻開會因應。」

裴卓並未透露他的消息來源，也未說明是誰正在攻擊委內瑞拉。但他過去多次批評美國川普政府的施壓策略。

