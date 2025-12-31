哥倫比亞總統：美國轟炸委內瑞拉古柯鹼工廠

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)30日表示，美國轟炸委內瑞拉港口城市馬拉開波(Maracaibo)一處疑為製造古柯鹼的工廠。

裴卓在X上表示：「我們知道川普(Donald Trump)轟炸了馬拉開波的一家工廠，我們擔心該工廠在混合古柯糊(coca paste；古柯膏)以製造古柯鹼。」

川普在前一天證實，美國襲擊委內瑞拉一處疑似停泊運毒船的碼頭區，儘管目前仍不清楚兩人說的是否是同一地點。

在這則長篇發文中，裴卓暗示，該設施是由哥倫比亞叛軍組織「全國解放軍」(ELN)游擊隊經營，該組織部份控制著與委內瑞拉接壤的古柯鹼生產地區卡塔通博(Catatumbo)

裴卓寫道：「就是全國解放軍。全國解放軍憑藉本身的毒品走私和思想教條，縱容了對委內瑞拉的入侵。」

川普29日表示，美國的襲擊發生在「他們裝載毒品船隻的碼頭區」。

委內瑞拉政府尚未就此次陸上襲擊發表任何公開評論。

川普政府不斷加大對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的施壓，指責他經營販毒集團，並對委內瑞拉油輪實施封鎖。

華盛頓還在加勒比海和東太平洋對涉嫌運毒的船隻進行了30多次的襲擊，造成超過100人喪命。(編輯:王志心)