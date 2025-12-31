哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉毒品工廠

（中央社波哥大30日綜合外電報導）哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天表示，美國轟炸位於委內瑞拉港口城市馬拉開波（Maracaibo）的一座疑似古柯鹼工廠。

法新社報導，裴卓在社群媒體X上表示：「我們知道川普轟炸位於馬拉開波的一座工廠，我們擔心該工廠當時正在將古柯膏加工成古柯鹼。」就在前一天，川普才證實美國攻擊委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域，但目前仍不確定兩方所指的地點是否為同一地點。

裴卓在該篇長文中指出，該設施是由哥倫比亞游擊叛亂組織全國解放軍（ELN）所運作。全國解放軍控制緊鄰委內瑞拉邊界、生產古柯鹼的卡塔通博（Catatumbo）地區部分區域，

他寫道：「這純粹是全國解放軍所為。全國解放軍憑著走私行徑與思想教條，允許外力入侵委內瑞拉。」

川普昨天表示，美國攻擊了「他們將毒品裝上船的碼頭區域」。

委內瑞拉政府尚未針對這起地面襲擊事件發表任何官方評論。

川普政府持續加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的壓力，指控他經營毒品走私集團，並實施油輪封鎖。

華府還在加勒比海與東太平洋地區，針對涉嫌運毒的船隻發動超過30次打擊，造成100多人死亡。（編譯：陳昱婷）1141231