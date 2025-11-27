哥倫比亞議員推在台設處 林佳龍：歡迎強化合作

目前正在台灣訪問的哥倫比亞參議院外交委員會主席希拉多(Oscar Mauricio Giraldo Hernandez)、眾議院外交委員會主席隆多紐(Alvaro Mauricio Londono Lugo)表示，接下來將在國會推動哥國在台設立辦事處，外交部長林佳龍對此表達歡迎之意。

林佳龍在社群平台發文指出，台灣在哥倫比亞首都波哥大設有代表處(駐哥倫比亞台北商務辦事處)，哥國也曾在台灣設立商務辦事處，但於2002年因經費因素而裁撤。

林佳龍表示，台灣的民主韌性、經濟成就與科技實力近年來在國際愈來愈受重視，吸引更多國家願意與台灣發展實質關係，台灣也樂於分享經驗，共同提升雙方人民福祉。

林佳龍另特別感謝希拉多、隆多紐不辭辛勞遠道來訪，相信此行將有助他們進一步加深對台灣的理解，以挖掘雙方更多合作機會，深化台、哥友好關係。