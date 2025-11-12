哥倫比亞變臉警告美國：不放棄掃毒就不給你情報了

哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）於11月11日正式下達指令，要求該國安全部隊即刻停止與美國分享任何情報，直到川普政府全面終止在加勒比海地區針對疑似運毒快艇的武力打擊為止。此舉讓這對曾經在緝毒戰場上並肩作戰的長期盟友，雙邊關係急速惡化，幾乎走到攤牌邊緣。



佩特羅在X平台（前推特）親自發文，措詞強硬地要求哥倫比亞軍方「立即終止與美國安全機構的所有通訊及其他協議」，並直指美國在國際水域的攻擊行動形同「法外處決」。他強調：「打擊毒品必須服從於加勒比海人民的人權。」目前外界尚無法得知哥倫比亞究竟會中止哪些具體情報類別，但此命令已讓雙方緝毒合作機制面臨實質斷鏈。

佩特羅多次要求調查川普的「戰爭罪行」



根據川普政府公布的數據，自今年8月起，美軍在國際水域的武力行動已造成至少75人死亡。這些行動最初集中在加勒比海南部海域，近期則轉移至東太平洋，美國海軍在墨西哥外海持續鎖定可疑船隻發動攻擊。佩特羅先前多次公開要求國際調查川普的「戰爭罪行」，理由是這些攻擊已波及委內瑞拉、厄瓜多、哥倫比亞以及千里達及托巴哥等多國公民，造成無辜漁民或平民傷亡。

雙方衝突早在10月便已升溫，川普政府以「涉及全球毒品交易」為由，對佩特羅及其家族成員祭出金融制裁。美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）於10月24日發布制裁聲明時表示，佩特羅「縱容毒品集團在境內蓬勃發展，並拒絕採取任何遏止措施」。「川普總統正採取強硬手段保護美國國土，明確宣示絕不容許毒品走私進入我國。」

截至目前，白宮尚未針對佩特羅的最新宣告作出正式回應。



責任編輯：許詠翔

