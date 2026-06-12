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哥倫比亞軍方近日對該國最大販毒集團「海灣幫」（Gulf Clan）發動空襲，成功擊斃9名成員。由於哥倫比亞即將在6月21日舉行總統大選第二輪投票，這起軍事行動被視為政府在選前展現打擊暴力犯罪決心的關鍵舉措。

哥倫比亞軍方將領 Hugo Lopez 在社群平台 X 上證實，軍方在西北部的喬科省（Choco）展開轟炸行動，重創該國勢力最龐大的販毒集團「海灣幫」。目前哥倫比亞正經歷十年來最嚴重的暴力衝突潮，這場軍事行動對軍方而言意義重大。

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這起空襲時機極為敏感。哥倫比亞即將於6月21日舉行總統大選第二輪決選，現任政府正急於向選民證明其應對武裝暴力與毒梟威脅的能力。現任總統 Gustavo Petro 自去年起嘗試與「海灣幫」進行談判，但該集團的律師日前直言，要與政府達成和平協議是「不可能的任務」。

作為哥倫比亞史上首位左翼總統，Gustavo Petro 過去推動「全面和平」計畫，試圖與國內多個靠販毒、非法採礦和勒索獲利的武裝組織談判，但成效不彰。情報數據顯示，這些武裝勢力在其任內反而更加壯大，也讓對手猛烈批評他對犯罪集團態度軟弱。

即將到來的總統大選，將由主張鐵腕鎮壓的極右翼富豪律師 Abelardo de la Espriella，對決左翼參議員 Ivan Cepeda。身為和平計畫起草人之一的 Ivan Cepeda 接受法新社（AFP）訪問時表示，他願意對現行政策做出必要調整；而對手 Abelardo de la Espriella 則誓言將採取強硬手段，全面掃蕩武裝組織。

原文出處：哥倫比亞軍方空襲最大販毒集團 擊斃海灣幫9名成員

本文由AI協作，經編輯審核後發布