哥倫比亞飛機墜毀！ 含國會議員在內15人全數罹難

哥倫比亞奧卡尼亞發生飛機墜毀事故現場。（圖／哥倫比亞民航局）

哥倫比亞一架搭載15人的飛機於當地時間28日發生墜毀事故，官方證實機上無人生還。根據《CNN》報導，哥倫比亞民航局表示，失事飛機上共有13名乘客及2名機組人員罹難，當中包含哥倫比亞國會議員金特羅（Diógenes Quintero）。而提名他角逐眾議院席次的政黨證實，金特羅確實在失事航班上。

事故飛機由國營航空公司薩特納航空（Satena）營運，交通部長羅哈斯（María Fernanda Rojas）證實飛機在起飛後不久即與航管單位失去聯繫。該航班原定自庫庫塔飛往哥國東北部北桑坦德省（Norte de Santander）的奧卡尼亞（Ocaña）。薩特納航空指出，飛機於美東時間上午11時42分起飛，預計於中午12時05分降落，但在11時54分與航管單位進行最後一次聯繫。

航班追蹤網站FlightAware資料顯示，飛機自卡米洛．達薩機場起飛約9分鐘後，訊號即告消失；經多架飛機參與搜尋後，當局於拉普拉亞德貝倫（La Playa de Belén）一處鄉村地區發現失事飛機殘骸。

金特羅的公關團隊指出，自飛機失聯後，便無法再與金特羅及其助理取得聯繫。根據手機定位紀錄，兩人最後出現的位置是在庫庫塔（Cúcuta）的卡米洛達薩機場（Camilo Daza Airport），時間為起飛前。

金特羅自2022年起擔任國會議員，代表「特殊和平選區」，該選區為國會16個席次之一，設立目的是為了代表暴力衝突受害者，源自2016年哥倫比亞政府與哥倫比亞革命武裝力量（FARC）簽署的和平協議。所屬的哥倫比亞U黨發表聲明表示：「金特羅是一位深耕地方、致力服務人民，並且對公共責任懷有高度使命感的領袖。」

北桑坦德省政府已向罹難者家屬致上哀悼之意，並發表聲明指出：「對於近日在拉普拉亞德貝倫鄉村地區發生、並已確認的航空事故，我們深感悲痛，謹向罹難者的家屬、親友表達最深切的哀悼與慰問。」

