哥倫比亞34歲人氣歌手墜機喪命⋯多次夢見自己死於空難
哥倫比亞創作歌手耶森希門尼斯（Yeison Jiménez）驚傳於10日在空難中喪生，享年34歲，其經紀團隊已經證實，噩耗曝光後讓大批歌迷悲痛不已。
耶森希門尼斯10日下午搭乘一架小型私人包機，自派帕（Paipa）機場起飛，但飛機未能爬升至安全高度，最終在跑道盡頭附近的一處草地墜毀起火，機上三名隨行人員包括經紀人，以及私人飛機的正、副駕駛也一同罹難。他原本計畫於事發當晚在哥倫比亞馬里尼亞（Marinilla）演出，出事前六小時還在社群發布貼文，目前已經湧入大批粉絲留言悼念。
值得一提的是，耶森希門尼斯去年受訪時曾聊到，他不只一次夢到自己會在一場空難中離世，他在夢中預見自己登上小型飛機後將會出事，因此強烈要求飛行員在起飛前仔細檢查飛機的狀況，最終飛機仍失事。他坦言這些夢一度讓他陷入憂鬱與焦慮中，每當回想起那些畫面時，都會感到劇烈頭痛。
耶森希門尼斯七歲就開始展現音樂天賦，〈Aventurero〉、〈Vete〉、〈Mi venganza〉等歌曲讓他成為哥倫比亞最具號召力的歌手之一。2021年，《告示牌》雜誌將他評選為拉丁新銳藝術家，近年來他成功在哥倫比亞多個大型場館舉辦滿場演出，顯見超高人氣，原本還將於三月展開巡演。
對於耶森希門尼斯離世，他的工作團隊難過表示：「今天，我們告別的不只是一位藝術家，我們送別的是一位兒子、一位兄弟、一位朋友，一位充滿夢想與勇氣的人，他將自己的人生故事化為希望，帶給成千上萬的人力量。耶森代表著堅持、紀律，以及對他所愛之人的深情。他的聲音與榜樣源自不懈的努力，永遠烙印在所有追隨並深愛他的人心中。」
