哥吉拉也要談戀愛？官方推新作《羅密歐與茱麗葉與哥吉拉》主打怪獸視角 網熱議：蛤？

哥吉拉又一次突破想像極限！《哥吉拉》英文官方近日宣布將推出全新漫畫作品 《Romeo & Juliet and Godzilla》（羅密歐與茱麗葉與哥吉拉），預計於 2026 年 4 月 8 日發售。這部作品不僅將怪獸王直接丟進世界文學名作，還主打「從哥吉拉視角重新詮釋經典故事」，消息一出讓不少粉絲黑人問號表示：「蛤？」

哥吉拉要亂入各種經典文學？？（圖源：GODZILLA OFFICIAL）

本作是全新企劃 「Godzilla’s Monsterpiece Theatre Presents」 的首部作品，系列預計共推出四冊，核心概念是將哥吉拉放入各大經典文學名作中，重新解構原有故事。首發選擇莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》，在保留家族對立、禁忌戀情等原作元素的同時，加入哥吉拉級別的「大規模破壞」，讓故事舞台義大利維洛納迎來災難等級的衝擊。

官方同步公開了本作四款不同版本的封面設計，以及五頁試閱內容，從試閱頁面可以看到，不只哥吉拉登場，摩斯拉與機械哥吉拉也一同現身，在中世紀風格的維洛納街道上大鬧特鬧，場面完全不顧文學氣質。即便如此，漫畫仍試圖描寫羅密歐與茱麗葉在混亂中堅定相愛的情感，形成極為強烈的反差。

除了主線故事外，書中還將收錄一篇五頁短篇 《Godzilla Meets Robin Hood and His Merry Band of Outlaws》（哥吉拉與羅賓漢與他的快樂夥伴），該短篇會以連載形式分散收錄於四冊作品中，最終拼湊成一部完整的敘事作品，也暗示後續還會有更多「文學 × 哥吉拉」的跨界組合。

這樣的企劃公開後，也迅速在台灣社群掀起討論，不少網友直接黑人問號表示：「？？？？」、「蛤？你再說一次」、「這兩個東西到底怎麼湊在一起的？」也有人開始認真解讀設定，「好像加入了個很不得了的視角啊」、「他們負責談戀愛，哥老負責大規模破壞」，甚至出現各種玩笑式想像，「三角戀我就去看」、「哥吉拉教你文學」、「羅密歐：我打哥吉拉？」

不論是震驚、吐槽還是期待，可以確定的是，《羅密歐與茱麗葉與哥吉拉》已成功達成一件事，在正式上市前，就讓全世界的讀者忍不住想問一句：「哥吉拉視角，到底是什麼？」