哥吉拉來了誰來擋？日防大臣小泉進次郎揭秘 「特殊作戰群」已待命

財經中心／師瑞德報導

如果電影情節成真，哥吉拉登陸東京或外星艦隊入侵地球，國家是否有能力保護人民？針對這個看似荒誕的「腦洞題」，日本防衛大臣小泉進次郎在2026年1月10日更新的個人頻道節目中，給出了令人意外的嚴肅回應。他首度在公開場合大讚陸上自衛隊最神秘的精銳部隊：「特殊作戰群」，強調這群無名英雄為了應對「任何」想像得到的危機，正日以繼夜地進行高強度訓練。

聽眾憂「只能睡滿8小時」 小泉：自衛隊就是為此存在

廣告 廣告

這段引發熱議的對話，源於一名聽眾「Bashauma先生」的趣味來信。該聽眾半開玩笑地詢問，倘若現實生活中發生像電影《哥吉拉》般的巨大生物襲擊、《ID4星際終結者》的外星艦隊入侵，甚至是《惡靈古堡》中的喪屍病毒爆發，自衛隊內部是否有制定相關的標準作業程序（SOP）？他更幽默表示，自己擔心這些都市傳說擔心到「每晚只能睡滿8小時」，很想知道日本自衛隊是否像美國CIA一樣未雨綢繆。

面對這類科幻級別的假設，小泉進次郎並未一笑置之，反而語氣堅定地給出了正面肯定的答案：「自衛隊就是為了應對『所有事態』而存在的。」

他透露，自衛隊內確實存在一支名為「特殊作戰群（Special Forces Group）」的部隊。這群隊員擁有極高的榮譽感，但受限於任務性質的高度機密，他們在這個世界上往往無法對外透露具體任務內容。小泉強調，他曾親眼見證這支部隊進行強度極高、環境極其嚴酷的訓練，目的就是在萬一發生任何危機時，能夠挺身而出守護國民的生命與和平的生活。

應對熊害如「抗擊哥吉拉」 小泉風格引熱議

事實上，網友之所以會一本正經地向小泉詢問「哥吉拉對策」，源於2025年10月底發生在秋田縣的嚴重熊害事件。當時面對日益猖狂的亞洲黑熊攻擊，剛上任防衛大臣不久的小泉進次郎，在接到知事請求後的當天下午，便罕見地迅速派遣了一位階級高達「陸將補」（相當於少將）的高級指揮官前往現場坐鎮。

這種「殺雞用牛刀」的高規格與超快反應速度，當時在網路上引發轟動，被網友戲稱宛如電影《正宗哥吉拉》中成立「巨災對（巨大不明生物特設災害對策本部）」的現實版。正是因為那次被稱為「哥吉拉級」的災害派遣行動，建立了小泉「不輕視任何威脅」的形象，也才有了這次關於怪獸與外星人的深度問答。

不同於過去石破茂等人傾向從法律層面探討哥吉拉屬於「災害派遣」還是「防衛出動」，小泉進次郎選擇直接訴諸自衛隊的精銳戰力與守護決心。他在節目最後感性地表示，特殊作戰群的隊員每天懷抱著信念生活，卻選擇對自己的奉獻保持沉默，「我希望國民知道，在日本的某個角落，確實有這樣一群為了應對所有未知威脅而時刻準備著的自衛官存在。」

防衛大臣小泉進次郎1月10日於Podcast回應聽眾關於「哥吉拉或外星人入侵」的提問。他嚴肅表示，自衛隊「特殊作戰群」為了應對所有事態，正進行極高強度訓練。此問答源於去年10月秋田熊害事件中，小泉罕見派遣「陸將補」高官坐鎮，被網友譽為現實版「哥吉拉對策」，展現其對任何威脅皆全力以赴的態度。（圖／翻攝自小泉進次郎Podcast網站）

防衛大臣小泉進次郎1月10日於Podcast回應聽眾關於「哥吉拉或外星人入侵」的提問。他嚴肅表示，自衛隊「特殊作戰群」為了應對所有事態，正進行極高強度訓練。此問答源於去年10月秋田熊害事件中，小泉罕見派遣「陸將補」高官坐鎮，被網友譽為現實版「哥吉拉對策」，展現其對任何威脅皆全力以赴的態度。（圖／翻攝自小泉進次郎Podcast網站）

防衛大臣小泉進次郎1月10日於Podcast回應聽眾關於「哥吉拉或外星人入侵」的提問。他嚴肅表示，自衛隊「特殊作戰群」為了應對所有事態，正進行極高強度訓練。此問答源於去年10月秋田熊害事件中，小泉罕見派遣「陸將補」高官坐鎮，被網友譽為現實版「哥吉拉對策」，展現其對任何威脅皆全力以赴的態度。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

抓捕馬杜羅驚爆解密！敵軍跪地嘔血、斷腿飛官浴血硬飛 電影都演不出來

委內瑞拉也有「橘子」？馬杜羅親信帶600億鎂冷錢包潛逃 美軍全面追緝

急急急！800萬鉅款明天恐充公 全台動員協尋頭彩得主

把錢變成喜歡形狀！電玩展殺紅眼祭「骨折價」 超狂陣容讓你失心瘋買爆

