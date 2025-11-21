哥吉拉現身！林間抬頭忽見1米2「巨獸」爬樹

〔記者湯世名／彰化報導〕哥吉拉現身！惡名昭彰的外來種「綠鬣蜥」近年在中南部橫行，造成農民損失與生態浩劫，今天(21日)有民眾在彰化縣芬園鄉貓羅溪林間拍攝夜鷺時，一個抬頭突然看到1隻身長逾1.2公尺的綠鬣蜥在樹上爬行，巨大體型相當懾人，民眾懷疑這隻綠鬣蜥可能有民眾飼養，或許是逃出來或被棄養，野外生活愈長愈大隻。

生態攝影家米諾斯指出，今天上午他在芬園鄉貓羅溪舊社、新厝、竹林段要拍攝夜鷺時，突然聽到樹上發出聲響，抬頭一看竟然是一隻體積巨大的綠鬣蜥，正在樹上爬行，目測身長超過1.2米，脖子可能有20公分粗，簡直比樹幹還要粗，模樣嚇人，且還「老神在在」，完全不怕人。

米諾斯說，綠鬣蜥在台灣氾濫成災，靠近芬園溪頭村與南投貓羅溪碧山巖附近曾看過許多隻身形較小隻的綠鬣蜥，芬園貓羅溪舊社、新厝、竹林段這邊還是頭一回出現，跟如此大隻的「哥吉拉」近距離接觸實在很可怕；綠鬣蜥小隻時模樣可愛，一旦長成到「巨獸」就很嚇人，研判這隻綠鬣蜥可能是民眾飼養後，自己逃出來或被棄養，在林間棲息；綠鬣蜥幾乎沒有天敵，難怪會在台氾濫成災，值得相關單位重視。

