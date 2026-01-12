「哥吉拉」來了？登陸神奈川化身「警察署長」！

國際中心／尤乃妍報導

當遇到緊急事件時，撥打「110」報警是常識，但在1月10日「110日」這天，神奈川縣横須賀南警察署竟重磅邀請到「哥吉拉」當任一日警察署長，超逼真形象真實穿越到電影背景中描述的場景，宣導民眾如何正確使用110報警電話。





「哥吉拉」來了也要乖乖打110？「它」登陸日神奈川變身警察署長！

横須賀南警察署長小島博，親自為人形大小的哥吉拉戴上「一日警察署長」肩帶。（圖／翻攝自臉書社團橫須賀＠佐藤俊城）

據《讀賣新聞》報導，在1月10日，也是「110日」，神奈川縣横須賀南警察署邀請到了重磅嘉賓「哥吉拉」，來共同宣傳110報警電話的正確使用方法。由於1954年上映的第一部《哥吉拉》，其中一段對白就提到哥吉拉在神奈川縣觀音崎東北海域，正持續朝西北方向移動，而觀音崎就是横須賀南警察署的轄區，因此靈機一動向版權方邀來哥吉拉做宣導。

廣告 廣告

「哥吉拉」來了也要乖乖打110？「它」登陸日神奈川變身警察署長！

巨型哥吉拉溜滑梯與人形哥吉拉放在一起對比，場面十分逼真又逗趣。（圖／翻攝自臉書社團橫須賀＠Akihiko Takeda）

活動當天在神明町公園「久里濱花之國」舉辦，現場有著一座高達8.75公尺的哥吉拉溜滑梯與「人形哥吉拉」，同時横須賀南警察署長小島博，也為人形大小的哥吉拉套上「一日警察署長」肩帶，兩位真假警察署長站在一起，場面十分逗趣。另外當天長崎縣警方也讓日本男足主教練森保一擔任縣警的一日通信指令課長，體驗受理模擬報警以及向現場發出指示。他呼籲大家，報警前應慎重考慮報警是否真的有必要，合理利用110報警系統，期盼透過自身經驗分享，讓民眾更加理解警政資源的有限性，進而共同維護報警系統的順暢運作。

原文出處：「哥吉拉」來了也要乖乖打110？「它」登陸日神奈川變身警察署長！

更多民視新聞報導

川普放話「我任內習近平不敢打台灣」！專家揭「背後真盤算」

他長期住日返台必帶回2用品！過來人：日本史上難用

室友出國「帶1物」邊玩邊丟 「秘訣曝光」掀論戰！

