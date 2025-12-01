哥吉拉？ 彰化市民撿到「草原巨蜥」 12／2開放認養

體長約80公分草原巨蜥。（圖／東森新聞）





彰化市有民眾拾到一隻長約80公分的草原巨蜥，送往彰化縣動物防疫所處理，動防所公告後，至今無人認領，預計將在明天開放領養，由於草原巨蜥看起來有點像哥吉拉，外觀有點嚇人。有民眾說，會怕不敢認領。但動防所說，至今已經有7人報名登記領養，將在星期二抽籤決定。

體長約80公分草原巨蜥吐著舌頭緩慢移動，有人覺得看起來有點可怕，說像哥吉拉，但這隻草原巨蜥其實是民眾撿到的，送往動防所，由於無人認領，2號將開放領養。

民眾vs.記者：「不會哎（領養）看起來比較可怕一點，（你敢抱嗎），我不敢，（你本身有養什麼），我有養貓咪。」

記者vs.民眾：「（想要去認養這種非洲的草原巨蜥嗎？），不會不會，就是覺得牠應該需要滿大的空間。」

民眾：「不喜歡看起來很恐怖，牠又冷血動物，摸起來冰冰涼涼這樣，之前曾經養過狗狗比較有趣，草原巨蜥我就沒興趣。」

動防所說，其實草原巨蜥小時候很可愛，但長大後有人覺得嚇人，可能因為這樣被棄養，市價一隻一千多元，而這隻草原巨蜥是上個月20號民眾在彰化市撿到的，25號公告後，若沒人來認領的話，2號開放領養，目前已經有人登記領養。

彰化動保所秘書謝ㄧ美：「因為這個草原巨蜥，牠本身也是需要相當的空間，那需要合適的溫度跟濕度，都需要去做控制，那飼主也是需要付出，部分的時間去做照護，所以拾獲的民眾，可能評估自身的條件、環境不適合，所以送來本所，然後給本所開放給有意願，然後住家條件合適的民眾去做認養，公告的時候都已經有提醒民眾，要有這個意願，要有相關的飼養經驗。」

動防所說，草原巨蜥雖然性情比較溫馴，但還是屬於肉食性的冷血動物，呼籲民眾餵養時，要小心被咬到，目前七人登記領養，將抽籤決定他的新主人。

