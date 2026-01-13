哥哥劈腿約X喊爽！她掙扎該說嗎？網一面倒

生活中心／李筱舲報導

近日，社群Dcard上一篇關於感情問題的貼文，引發網友熱議。發文者表示，自己的哥哥有一位交往5年的女朋友，由於哥哥的收入不穩定，兩人的基本開銷、甚至是哥哥的零用錢和學費，全都由女友支付。但哥哥不僅在交往期間多次與其他女子共度春宵，還劈腿其他女生，讓原PO相當掙扎自己到底該不該跟哥哥的女朋友說出真相。貼文一出，網友一面倒，希望原PO能說出真相。









哥哥劈腿又約X喊「自己過得很爽」！她掙扎「該說真相嗎？」網答案一面倒

女網友表示，哥哥工作不穩定，女友不僅支付兩人的基本開銷，還時常給哥哥零用錢和禮物。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

廣告 廣告





今（13）日一名女網友在Dcard上發文表示，自己的哥哥和其女友已交往5年，兩人目前同居，哥哥在女友舅舅的公司上班。起初哥哥工作不穩定，女友不僅支付了兩人的基本開銷，還會替哥哥繳學費，更時常給哥哥零用錢和禮物。在原PO眼裡，哥哥的女友是一位溫和、有理念的成熟之人，還曾開導過自己，全家都很喜歡她。原PO表示，自己之所以知道這些事情，是因為哥哥告訴她，稱「自己過得很爽」。

哥哥劈腿又約X喊「自己過得很爽」！她掙扎「該說真相嗎？」網答案一面倒

原PO的哥哥不僅在交往期間劈腿，甚至還以「出差」為由和小三約會。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

沒想到某次哥哥說溜嘴，坦言自己在交往期間會和其他女生「共度春宵」，甚至還劈腿與另一位女生交往，還說對方不知道自己已有正牌女友，甚至還以「出差」為由和小三到處玩。對於哥哥如此誇張的行徑，原PO曾勸告哥哥「不愛女友就分手」，沒想到哥哥竟直接回絕，還不知羞愧的表示「兩個女朋友都沒發現」。原PO相當苦惱，在內文表示：「想問大家，會跟哥哥的女朋友說嗎？我好想講，但能感覺女朋友一定會心很痛，哥哥也會瞬間失去很多，想問問大家會怎麼做？」。

哥哥劈腿又約X喊「自己過得很爽」！她掙扎「該說真相嗎？」網答案一面倒

許多網友建議原PO應該告訴哥哥的女友真相。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多網友支持原PO說出真相，留言表示：「女友有知的權利，我自己是會攤牌，管他是不是親哥」、「如果我很喜歡那個女友我會講，或是暗示」、「長痛不如短痛，別再讓你哥哥吸你無緣嫂子的血了」、「你不講，真的枉費女友對你們全家那麼好」、「女友完全被欺騙，有知情權～你不是壞，是選擇不再幫他隱瞞！」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：哥哥劈腿又約X喊「自己過得很爽」！她掙扎「該說真相嗎？」網答案一面倒

更多民視新聞報導

扮「動漫角色」遭小粉紅施暴！網痛批：被洗腦的喪屍

台灣隊「春節備戰WBC」！韓媒：台灣是「強大變數」

遭列「台獨頑固分子」 鄭英耀：我是優雅的台灣人

