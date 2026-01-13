哥哥吃女友軟飯出軌喊「很爽」 妹不忍求救 網一面倒

女網友揭發親哥哥靠女友金援，還到處約壞壞、養小三。（示意圖／翻攝自Pexel）





一名女網友揭發親哥哥的離譜行徑，指出哥哥5年來靠女友資助學費與生活費，甚至由女方引薦至親戚公司上班，私下卻背著女友約壞壞、養小三，哥哥更厚顏直言「愛的是小三」但絕不分手，網友一面倒這樣說。

原PO在Dcard上以「親哥誇張出軌，要告訴他女朋友嗎」為題發文，透露現年30歲的哥哥與28歲女友穩定交往已5年，期間哥哥工作不穩定，生活開銷、補學歷的學費，甚至日常零用錢幾乎全由女友一手支撐，女友職場發展順利，個性溫和成熟，不僅對男友照顧有加，也深受全家喜愛，後來甚至引薦哥哥進入自己舅舅的公司工作。原PO強調，女友的支出全是靠自己辛苦工作賺來，並非家中資助。

原PO感嘆，有一次哥哥得意地向她炫耀自己「過得很爽」，不僅長期瞞著女友在外約壞壞，還有固定交往的小三，時常假借出差名義帶對方四處遊玩，對小三花錢更是毫不手軟，而這些揮霍的資金來源，幾乎都是女友辛苦工作的血汗錢。

原PO直言勸哥哥「不愛就放手」，沒想到對方竟回覆「怎麼可能」，當原PO追問到底愛誰時，哥哥更坦承自己愛的是小三，但仍不打算和女朋友分手，甚至自信表示女友完全不知情，都沒有發現異狀。對此原PO陷入兩難，詢問網友「會跟哥哥的女朋友說嗎？」、「想問問大家會怎麼做？」。

網友一面倒勸攤牌救人

貼文一出，許多網友紛紛表示，「女友有知的權利，我自己是會攤牌，管他是不是親哥」、「如果我很喜歡那個女友我會講，或是暗示」、「長痛不如短痛，別再讓你哥哥吸妳無緣嫂子的血了」、「妳不講，真的枉費女友對你們全家那麼好，要是她有一天知道，一定會覺得真心換絕情，你們全部都讓她跟傻子一樣蒙在鼓裡，放過她，人家值得更好的」、「女友完全被欺騙，有知情權～妳不是壞，是選擇不再幫他隱瞞！」、「同為女人我會講，但會用暗示的方式抓到妳哥有小三的證據，匿名傳給她～」、「好好說...不要耽誤好女孩的青春」。

