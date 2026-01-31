哥哥小孩不叫人！他過年拒發紅包 兩派人吵翻

一名網友表示，哥哥、姊姊各生了2個小孩，這4個小朋友裡面姪子、姪女完全不會叫人，外甥雖然沉迷看電視，但至少會跟他打招呼，僅有外甥女不只會叫人，平常還會跟他互動，今年過年他打算只給平常會叫人的外甥和外甥女紅包，認為至少要有基本的尊重才能拿他的錢，引發兩派網友論戰。

一名網友近日在Dcard表示，哥哥、姊姊各生了2個孩子，其中外甥女看到他都會喊舅舅，也會跟他聊天、互動，外甥則只跟他打招呼，其他時間沉迷於看電視，而姪子、姪女比較內向，平常看到他完全不會有反應，至今不曾喊過他一聲「叔叔」。

原PO認為，過年紅包不該是「有血緣就包」，小朋友至少也要有基本的尊重與禮貌才能拿錢，因此今年過年他打算包2000元給外甥女、200元給外甥，姪子、姪女則完全不紅包，「連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」

文章上線後引起討論，不少人傻眼說「小時候真的很怕這樣的大人，我就不知道要跟大人說什麼呀」、「2000也沒很多，跩什麼啊」、「沒跟你打招呼怎麼了嗎？不要一副死老人的樣子好嗎」、「從小就最討厭被逼著叫人，就不認識要喊什麼喊，隔壁鄰居阿姨都跟我比較熟」。

但也有許多人認同原PO，喊「沒有要你互動，但至少要會叫人吧」、「打招呼只是基本的禮貌吧，你哥哥不會教小孩嗎」、「難怪現在小孩越來越北爛，喊人這麼基礎的都不會做，還有一堆人護航，傻眼」、「我姪子姪女都會主動打招呼，所以我也願意帶他們出去玩，還買禮物給他們，連人都不會叫真的慢走不送」。

