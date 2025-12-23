哥哥找失聯弟弟 赫然發現他陳屍屋內床上

林姓男子陳屍屋內，仁武分局正釐清死因。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林姓男子關切弟弟許久未聯繫，今(23)日上午前往仁武區租屋處探視，叫門未獲回應，經房東同意開門進屋，赫見46歲弟弟陳屍床上，警方初勘沒有打鬥痕跡，身體也沒有外傷，初判林男因疾病去世，真正死因釐清中。

林姓男子打電話給弟弟未獲接聽，因而向警方報案協尋，查出他在仁武區租屋，今天上午11時前往探視時，他也沒回應叫門，經通知房東開鎖進入屋內，赫見林男的弟弟仰躺床上，叫喚沒有反應，經通知119到場確認已明顯死亡。

警方初步勘查，現場無打鬥痕跡且身體無外傷，死者疑有疾病纏身，將報請檢察官刑事相驗。

