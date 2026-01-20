哥哥當手天使讓他覺得「怪怪的」 網友反而一面倒留言讚爆

台灣在2013年出現「手天使」的NGO團體，這幾年也越來越被大家看見，讓社會漸漸正視到身障者的性權問題。（示意圖，取自pexels）

為了替重度身心障礙者提供性服務，台灣在2013年出現「手天使」的NGO團體，這幾年也越來越被大家看見，讓社會漸漸正視到身障者的性權問題。近日有位男性網友在網路論壇po文，提到他的哥哥自曝在當手天使的志工，這讓原po不知道該怎麼面對，甚至覺得「怪怪的」。該篇po文曝光後，網友們反而一面倒留言稱讚原po的哥哥「很偉大」。

有位男網友近日在Dcrad論壇po文，提到自己的哥哥在醫院當護理師，去年跟交往5年的女友分手之後就一直單身。前陣子2人在家裡聊天，原po就隨口問哥哥最近都在忙什麼，哥哥拋出最近在當手天使志工的事情，「會去做這個，是因為分手之後覺得生活有點空，就想找一件有意義的事情做。」

原po也補充提到，哥哥沒有跟爸媽講這件事情，怕他們沒辦法接受，也不想被誤會。不過原po得知此事後，卻坦言自己不知道該怎麼面對，「理性上知道這是志工服務，而且對某些人來說是很重要的事。但實際上發生在自己家人身上，還是會覺得怪怪的。」

該篇po文曝光後，有許多網友留言稱讚起原po的哥哥，「手天使很偉大！」「覺得你哥哥很偉大很有愛心👍」「你哥哥是好人，做善事會有福報的 你是健全人 自然沒辦法懂殘障人士被剝奪了多少自由」「超偉大 這如果是我家人我聽了都要落淚了」「他在做有意義的事情，換位思考！」

