「哥哥看有無摸對」引誘10歲女童自拍性照！台中健身教練原判無罪終逆轉

記者林意筑／台中報導

黃男透過網路認識10歲女童，竟引誘她自拍性影像。（示意圖／PIXABAY）

台中一名36歲黃姓健身教練，日前透過網路認識一名10歲女童，2人聊天過程中，黃男不僅大聊情色話題，還上傳自己的下體照、自慰影片給女童，表示「哥哥會等妳長大的」，甚至引誘女童也自拍性影像。對此經台中地院審理，認為由於黃男不知對方年紀、無引誘行為判無罪，檢方不服提出上訴，二審時判決逆轉，法官認為黃男假借看女童自慰動作而引誘自拍，依兒童及少年性剝削防制條例判他1年10月，可上訴。

據了解，2023年6月時，黃男透過線上遊戲認識女童，並開視訊向女童表示「哥哥覺得你可愛，才要認你當寶貝妹妹」、「哥哥會等妳長大的」及「妳是我的寶貝小公主」，甚至與女童大聊情色話題，還上傳自己的下體照、自慰影片等，最終兩人對話被女童父親發現，氣得報警提告。

台中地院審理時，黃男否認犯行，且辯稱不知女童未滿12歲，且兩人強調互動就是性關係的幻想；而女童則表示，有曾傳1張大頭照加特效的照片給黃男。對此一審法官認為，根據兩人對話難證明黃男主觀上知道女童年紀，且聊色情話題也無引誘女童自拍的意思，因此判處黃男無罪。

檢方不服判決提出上訴。台中高分院二審調查，認為黃男曾向女童詢問「妳有自慰過了嗎」、「你怎麼摸」、「哥哥看你有沒有摸對」、「下次妳拍給我看」，顯然假借女童自慰動作是否正確為由，勸誘她自拍性影像。

法官也再次勘驗2人對話，發現黃是以和年幼之人對話口吻，常以疊字詞如臉臉就好，或稱「不乖就抓起來打屁股」，加上女童也曾說「我明天要去上課ㄚ」、「我還沒熟呢」等，而黃男則回應「長大後我會讓你舒服的不得了」。

二審法官認為，黃已預見女童未滿12歲，未有確認、詢問，就著手引誘她自拍性影像，具有不確定故意；審酌黃嚴重影響女童身心、人格發展，依引誘使兒童自行拍攝性影像未遂罪判他1年10月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

