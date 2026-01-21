哥哥結婚不敢通知張文「怕被殺」 專家揭鄭捷與張文性格相似點

中正大學犯罪防治學系研究所教授許華孚鑑定張文犯罪動機，認為張文為孤狼式犯案，同時也展現出一種表達自我存在式的攻擊。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站與中山商圈2025年12月19日發生張文隨機攻擊事件，釀成4死11傷的慘案，北檢先前偵結，選任3位專家鑑定張文犯罪動機，認定為是孤狼、表達自我存在式的攻擊。對此，參與鑑定的中正大學犯罪防治學系研究所教授許華孚也透露，張文過去曾在國中時拿BB彈射擊，讓哥哥擔心張文可能做出出格行為，結婚時不願意通知張文，「擔心遭張文來殺他」。

許華孚透露，張文此次的攻擊被定案為「表達式攻擊」，是一種你看不到我，我讓你看到我的方式。他說，張文是一個社會邊緣化的人，包含他的職場失敗、家庭關係斷裂、親密關係的缺乏，導致他對於未來前途感到一片茫然，進而否定自己，最終選擇用一種「讓大家看到的方式」來表達。

根據訪查發現，張文沒有交過女朋友，平常喜歡在網路上瀏覽性虐待資訊，相關搜索就高達6000餘筆。與其哥哥訪談後發現，張文曾在國中時以BB彈射擊，讓哥哥結婚時甚至要求不要通知他，因為怕「張文來殺他」，而張文對於哥哥的敵意，恐怕也是來自哥哥的優秀，儘管張文於在學期間曾拿過國科會計畫，也被順利錄取為電子廠工程師，但實際工作卻僅不到3個月，顯示出其制度化與責任制的職場適應不良，認為「自己比不上哥哥」，也認為父母長期對哥哥偏愛，產生自卑與憤怒，「這點與鄭捷相同」。

而根據過往調查可以發現，所謂無差別殺人、隨機殺人，加害人多為30歲男性，且他們多半社會關係斷裂、工作不穩定，此次明顯為典型的非典型犯罪，非典型犯罪的預防不只是要靠警察，還需仰賴醫療、衛福、家庭、衛政，需要更多的公私協力力量來處理。

其中，張文與鄭捷的共同點是都曾自願過參加軍旅，從而練習使用武器殺人，因此許華孚也建議不管是自願或被迫汰除的國軍，國防部也都須要有進一步的關懷，「不是太除後就沒我事，不要讓接受過專業訓練的人最後變成無差別攻擊民眾的殺人兇手，以消毒式輔導，讓他們忘記那些拿來對付人的策略，回歸到善良人民的方式。」。

不過由於張文已經死亡，相關動機多半無可考，只能從側面佐證，「這個人明顯對社會不滿，只能說是表達性的暴行，但對什麼不滿卻不知道」。這類人常說人生不如意，但人生不如意不少人，「他們累積到一個程度，確實有可能受到鄭捷等人的召喚」。

而從張文最終將身上裝備卸下，擺放整齊，隨即以「仰躺式」姿勢墜樓身亡，也出現一定的儀式性。許華孚說，張文早在案發一月前就曾在北捷多次場勘，研判自殺應該也是他計畫中的一部分，有一種崇拜式英雄犧牲，「他想讓大家記住他的名字。」。

