哥哥跟同學去游泳…就再也沒回來！他「失蹤29年」妹妹聲請死亡宣告獲准

記者陳弘逸／桃園報導

男子30年前跟同學去游泳卻失蹤，再也沒回家，他妹妹向法院聲請死亡宣告獲准。（示意圖／PIXABAY）

桃園劉姓男子30年前跟同學去游泳卻失蹤，再也沒回家；已失蹤超過29年，至今未尋獲；經法院公示催告，並刊登新聞紙在案，都沒任何相關消息，因此，劉男妹妹向法院聲請死亡宣告，法官綜合相關證據，堪認聲請主張為真實，並依法准許死亡宣告。

民事裁定書指出，劉男於1996年6月15日跟同學去游泳，就再也沒回來，失蹤29年，至今未尋獲，經法院公示催告，並刊登新聞紙在案，如今申報期間屆滿，都沒有任何關於失蹤者生死的消息，因此，由他的妹妹向法院聲請宣告失蹤人死亡。

廣告 廣告

依據劉男妹妹提出戶籍謄本、警方報案紀錄、協尋報導、勞保投保資料、入出境紀錄等證據，都查無哥哥失蹤之後，任何行蹤紀錄。

法官綜合相關事證，堪認劉男通報失蹤協尋後，即已不知去向，無人知曉生死等情況，依據法規，失蹤年滿7年得聲請死亡宣告，推估死亡時間，自1996年6月15日起算於2003年6月15日屆滿7年，以此推定為死亡時間，並依法准許死亡宣告。

更多三立新聞網報導

國道內側車道開96km挨罰！駕駛靠2儀器實測揪出10%誤差…對決警方測速儀

開賓士酒駕撞女騎士…拖550公尺害命！她靈堂下跪、寫懺悔信得不到原諒

拒檢逃逸又撞警…車挨轟15槍！嫌落網「觸3罪、6違規」罰單金額曝

離譜畫面曝！聯結車爆嚴重事故…撞成「鷗翼」貨物傾瀉滿地 目擊者傻眼

