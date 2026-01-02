哥哥道歉信被打臉！警大規模訪查揭密：張文沒被霸凌「自認成就成魔」

社會中心／台北報導

「張文北捷隨機殺人案」震驚全台。

針對震驚全台的「張文北捷隨機殺人案」，台北市警局專案小組發布最新偵查報告，推翻外界流傳的「霸凌說」。警方訪查張文求學、軍旅及職場經歷，並未發現霸凌實據，反而查出他曾為提前退伍刻意「自導自演酒駕」。警方定調，張文因家族高學歷背景產生自卑與疏離，自認成就低落，進而策劃這場精密的「自我毀滅」行動。

案發後，一名自稱張文兄長的男子曾在台北車站現場留下致歉卡片，內容直指弟弟是因在校園及軍中遭受長期霸凌，才導致性格扭曲走上絕路。為釐清真相，專案小組派遣大批警員展開大規模背景調查，足跡遍及張文母校虎尾科技大學、曾服役的空軍無線電通訊中隊，以及退伍後任職的保全公司。然而，經訪談多位昔日同袍、同學與同事，警方發現張文思路清晰、表現正常，並無具體被霸凌的事證。

專案小組綜合研判，張文並非環境霸凌的受害者，而是源於內在的心理失衡。

調查更揭露了張文鮮為人知的心機面。他在考取志願役後不久便萌生退意，曾多次向長官探詢「如何不受重大處分而被汰除」。最終，他竟選擇「自導自演」一場酒駕戲碼，並主動通報單位，雖依規定賠償數萬元，卻也成功透過此極端手段達成提前退伍的計畫，顯示其行事具有高度計畫性。

在職場表現方面，張文退伍後進入保全業。據前東家紀錄，他工作表現平平，雖與同事互動冷淡，但未曾發生重大疏失或糾紛。他曾離職後回任，最終再次辭職，公司甚至一度表態願意回聘，顯示其職場人際關係並非如傳聞般惡劣。

專案小組綜合研判，張文並非環境霸凌的受害者，而是源於內在的心理失衡。生長於高知識水平家庭的他，因背負家人期許，長期陷入「成就不如預期」的自卑感中。在信心重創與自我加壓的惡性循環下，他選擇切斷與親友聯繫，成為社會邊緣的「孤鳥」，最終將內心的反面情緒轉化為具體的殺戮計畫，透過傷害公眾來完成自我毀滅的人生終章。

