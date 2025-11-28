哥哥離世威脅大嫂不能分財產！婆家揚言雇律師打官司...詹凌瑀收到大嫂朋友私訊「證實殘酷現實」：富有只會放大人的涼薄

媒體人詹凌瑀今（28日）在電台節目《新聞放鞭炮》透露，黃國昌夫妻倆對待經歷大哥因病離世的嫂嫂不但沒有關心幫助，還以哥哥沒有小孩、嫂嫂是外人等理由，想方設法要拿回黃國昌父母給哥哥的財產。詹凌瑀也於臉書發文細談此事，表示經大嫂朋友私訊她，「證實一切是更殘酷的現實」；而黃國昌常把公平正義掛嘴邊，但當利益衝突發生在自家時，選擇的不是照顧弱勢的嫂嫂，而是維護自己家庭的利益。

詹凌瑀表示，有些放在心裡許久的話，今天在蔻蔻姐的《新聞放鞭炮》，終於選擇說了出來。他說，大家眼中的黃國昌是咆哮正義的戰神，黃太太高翔是家世顯赫的建商千金，但大家知道嗎？在那些高舉道德大旗的背後，她看見的卻是對自家人最殘酷的算計。

詹凌瑀說，幾年前，黃國昌的哥哥因病成了植物人，後來遺憾離世，她當時曾親耳聽高翔說過一段令人毛骨悚然的話；高翔說，哥哥沒有小孩只有嫂嫂，而哥哥的房子是公婆給的，既然哥哥走了，嫂嫂又沒生孩子，那就是個「外人」。



詹凌瑀指，高翔理直氣壯地認為，這些財產必須要回來，不能給那個外人，應該留給她們家，因為只有她跟黃國昌有生小孩、兒子，這些財產「理應」是他們的。



詹凌瑀坦言，當下聽了非常詫異，高翔是誰？是建商公主，爸爸在雙北蓋豪宅，家裡富得流油。她疑惑，一個這麼不缺錢、不缺房的人，竟然對夫家大哥留給遺孀的一點安身立命之財，計較到這種地步？原來，富有限制不了人的貪婪，只會放大了人的涼薄。



詹凌瑀直言，這件事在心中放了很久，直到之前在節目稍微提到黃國昌哥哥的事後，收到了一封來自聽眾的私訊，證實這一切是更殘酷的現實。



詹凌瑀說，這位聽眾是黃國昌大嫂的朋友，他說就在黃國昌面臨罷免的那段時間，哥哥突然倒下，臥床成了類似植物人的狀態，在那樣的生死關頭，黃國昌的家人關心的並非哥哥的照護，而是財產；甚至在哥哥過世後，婆家強勢要求大嫂不能分財產，還揚言要動用律師打官司。



「你們能想像嗎？」詹凌瑀說，一位剛剛失去丈夫的妻子，還沒走出悲傷，就要面對擁有法律背景及政商勢力的小叔一家，用專業知識來逼迫她放棄繼承權，這不是法律攻防，這是仗勢欺人。



詹凌瑀提到，那位聽眾說：「我們原本想開記者會揭露這個人的真面目，想把這個無情無義的人弄倒。但大嫂太善良、也太心痛了。她不想再有紛爭，選擇默默離開台北這個傷心地，回到老家療傷。」



詹凌瑀批評，黃國昌常把公平正義掛在嘴邊，但當利益衝突發生在自己家裡時，他選擇的不是照顧弱勢的嫂嫂，而是維護自己家庭的利益。她也說，法律上，配偶本來就有繼承權，這是天經地義的事，但在黃國昌家，沒生小孩就成了被剝奪權利的原罪，對此自己不禁想問黃氏夫妻是窮得只剩下錢嗎？



詹凌瑀也表示，想對遠在老家的嫂嫂說幾句話：「我知道妳選擇離開，是為了成全最後的平靜，但請妳一定要知道，妳沒有錯，錯的是那些把親情秤斤論兩的人。雖然妳被他們當成外人，但在我們眼裡，妳才是有情有義的家人。人在做，天在看，那些被掠奪的公道，上天都有一本帳。這世界或許寒冷，但請妳相信，人心自有溫度。加油。」

(圖片來源：三立新聞網)

