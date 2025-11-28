哥哥離世對嫂嫂毫不留情？高翔說要討回財產不給「外人」…詹凌瑀：如此對待家人…黃國昌想爭大位別以為沒現世報

民眾黨黃國昌自從養狗仔跟監政敵一事被爆出後，其餘相關爭議不斷被翻出，先前透露黃國昌禿頭、戴髮片的媒體人詹凌瑀過去曾和其妻子高翔關係不錯，今（28日）上電台節目《新聞放鞭炮》再爆料，黃氏夫妻曾因大哥因病離世，想方設法向嫂嫂討回黃國昌父母當初給哥哥的財產，高翔更直呼嫂嫂是外人，最後彼此間鬧得相當不愉快，嫂嫂也因心靈受創搬離台北。

詹凌瑀說，黃國昌夫妻倆，尤其高翔家裡很有錢，但他們還是對錢相當在意。她透露，黃國昌有一個哥哥，幾年前病倒了變植物人，後來過世了，在他哥出事時，自己還跟高翔有聯絡，就聽高翔說哥哥沒有小孩，那黃國昌父母給哥哥的財產應該把它要回來，嫂嫂是外人不能給。

詹凌瑀提到，高翔說只有她家有生男孩，哥哥離世後嫂嫂就是外人了。她當下疑惑，嫂嫂怎麼會是外人，大家結婚後就是一家人，即便哥哥出事離開，嫂嫂同樣是家人，卻想方設法要拿回爸媽給哥哥的財產。



詹凌瑀質疑，黃國昌和高翔這麼有錢，應該一點都不缺吧？她認為，這反映出兩人的貪心，後來再了解，他們和嫂嫂鬧得很不愉快，嫂嫂也因心理嚴重受創而離開台北。



詹凌瑀批評，有這些事情在，以後黃國昌想爭取大位不要以為沒有現世報，如果對待自己的家人都如此殘忍的話，相信人在做老天都在看。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

