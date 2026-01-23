哥哥「核彈級指控」燒全家！貝克漢20歲小兒子PO神祕貼文 耐人尋味

克魯茲貝克漢（右）和媽媽維多利亞（左），母子感情好。（翻攝victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近日拋出「核彈級指控」，控訴父母多年來對他的生活與婚姻造成傷害。隨著話題延燒，貝克漢20歲的三子克魯茲（Cruz Beckham）近日發出耐人尋味的貼文，被指是悄悄「站隊」力挺母親。

貼媽媽舊歌是在幫衝榜？ 還是隔空開戰？

克魯茲22日在IG限動貼出兩則貼文，第一則可見，他手拿巴西知名汽水「Guaraná Antarctica」的照片，沒附上任何文字，乍看與家族紛爭無關，但背景音樂卻格外引人注目。他選用的是母親2001年發行的個人單曲〈I’m Not Such an Innocent Girl〉（我不是如此天真的女孩）。

廣告 廣告

克魯茲在IG發出兩則限動，背景音樂選用媽媽維多利亞的舊歌，引發揣測。（翻攝cruzbeckham IG）

有粉絲猜測，克魯茲可能只是配合社群平台上掀起的「衝榜」行動，試圖讓母親的歌衝上排行榜冠軍，畢竟維多利亞是辣妹合唱團中，唯一一個沒有個人單曲冠軍紀錄的成員。但大部分網友猜測，他選這首歌，根本就是在影射母親和嫂嫂妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）之間的緊繃關係。

「最寂寞的男孩」 是在影射布魯克林嗎？

克魯茲的第二則限動同樣耐人尋味，只見畫面中一張白紙寫著「Loneliest Boy」（最寂寞的男孩），下方標註「Verse 1」（第一節），看似是歌詞草稿，但他未進一步說明。不少網友解讀，這可能暗指大哥布魯克林跟家庭疏離的現況。

貝克漢、維多利亞和次子羅密歐、三子克魯茲、么女哈珀團進團出，就是少了大兒子布魯克林。（翻攝davidbeckham IG）

事實上，布魯克林早前寫下6頁聲明，道出親子、婆媳之間的決裂過程。他提到，母親原本要為妻子妮寇拉設計婚紗，卻在最後一刻作罷。但最勁爆的內容，是他指控母親在婚禮當天「劫持」了第一支舞，那原本是新人的專屬時刻，卻被媽媽強行取代，讓他感到不適，也讓妻子也倍感羞辱。

布魯克林和妻子妮寇拉在美國一起生活。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林進一步指控，自己多年來活在父母操控之下，家人不斷透過媒體與社群塑造「完美家庭」形象。而所謂「妻子控制他」的說法，完全顛倒事實，實際上一直在操控他的，是他的父母。如今他選擇站出來，替自己發聲，強調他與妻子唯一想要的，是屬於他們家庭的和平、隱私與幸福。

更多鏡週刊報導

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年！ 對「無緣的婆婆」貝嫂評價曝光

貝嫂打破沈默！長子核彈級控訴後首發文 「非常愛你」耐人尋味

貝克漢長子砲轟父母後 貝嫂「臭臉冷對媳婦」舊片瘋傳！網驚：超尷尬