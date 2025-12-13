哥國放煙火害動物4死！狗狗嚇到8樓跳下亡 水豚流產一屍兩命
哥倫比亞麥德林近來因慶祝活動頻繁施放煙火，短短兩週內已造成33人受傷，並導致至少3隻動物因驚嚇死亡，其中一隻懷孕水豚更發生一屍兩命的慘劇。
專門收容非法販運野生動物的麥德林自然保護公園指出，一隻藍頭鸚鵡因煙火爆炸聲受驚，撞上鳥舍建築物，頭部重創當場死亡；另一隻懷孕水豚因驚嚇流產，獸醫緊急手術搶救，仍不幸在手術中身亡。
公園表示，除死亡個案外，園內多數動物出現迷失方向、重複行為、試圖逃跑、食慾不振與失眠等焦慮症狀，顯示煙火聲響對動物造成極大壓力與長期影響。
市區也傳出寵物受害事件，一隻名為萊西的狗被煙火聲嚇到，從8樓窗戶跳下身亡；另一隻狗因受驚失控奔跑遭車撞傷。動物保護與福利部副部長科拉爾強調，每一次煙火爆炸都可能釀成悲劇，呼籲民眾基於對生命的尊重，避免施放煙火。
延伸閱讀
不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要
泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低
台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流
其他人也在看
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
15歲老柯基遭"棍棒伺候"! 加盟店主涉虐狗 總部聲明"停權"
生活中心／綜合報導社群平台最近瘋傳一段虐狗影片，一名男子情緒失控、對家中15歲的柯基犬多次揮打，引起撻伐，而且這位飼主被肉搜出，是手搖飲加盟店負責人，品牌形象也因此遭受波及。茶聚總公司緊急發文，暫停涉事加盟主品牌使用權並展開調查。虐狗飼主詹先生：「XXX！再給我吵看看！這邊可以亂尿尿是不是？蛤！這邊可以亂尿尿是不是！沒有帶你去尿尿是不是！」就算不是愛狗人士，看到驚悚畫面，還是會心一驚，天啊！這隻15歲的柯基狗，捲曲在門邊，被飼主失控打罵，一度想反抗根本沒用。虐狗飼主詹先生：「怎樣？你莫名其妙！每天照顧你就好啦！給你安樂死！」指責亂便溺、還拿衛生紙捲筒丟狗，這位飼主被發現還是中山區飲料店加盟主，Google評論馬上湧入上千則評論，週五清晨被洗成1.4顆星，但週五早上只剩下270則，只要是虐狗留言都疑似被刪除，讓大批網友改留餐點有問題。Google店家評論湧入大量負評。（圖／民視新聞）但虐狗畫面底下的留言，詹先生回的很大膽，嗆說20歲還是會這樣對待狗狗，雖然有解釋，這隻狗10歲後過敏、咬人，去年開始失智，已經被折磨5年，再不讓牠去死，可能又會再被折磨5年，附近店家透露，平常看狗滿活潑健康，沒想到才半年多，怎麼會變這樣。當事飲料店附近民眾透露：「我是想說是不是營業額不好，所以心情就不好，他剛開幕的時候，那時候還有看他幫狗安排狗屋，感覺不像是會打寵物，剛來裝潢的時候，帶狗來，就是狗推車什麼的，但狗倒是一陣子沒看到了，因為後面還有一個狗屋。」連鎖手搖飲品牌凌晨緊急發聲明，針對該加盟店「緊急停權」。（圖／民視新聞）記者林莉：「畫面曝光之後，不只網友謾罵、刷負評，來到店門口，週五剛好店休，就有民眾氣噗噗，寫了這張紙板，請勿虐狗。」店門口紙板寫著，虐狗不可取、可惡至極、請勿虐狗，同時也是加盟主的詹姓飼主，甚至拿過模範飼主，如今不只被撻伐，茶聚總公司凌晨也緊急聲明，已經啟動危機處置，即刻暫停所有品牌使用權限、依契約啟動違規調查、以及同步展開事實釐清等，連飼主的伴侶牙醫診所也受波及，社群上發文撇清關係。台北市議員柳采葳：「這隻被打的柯基犬，已經由飼主的友人，（昨晚）先帶離安置在寵物旅館當中，目前這隻狗狗是安全的，後續動保處也會連繫詹姓飼主，要求他陳述意見之後，依違反動物保護法虐待傷害犬隻來查處。」台北市動保處也會派動保員，到寵物旅館中，把柯基狗緊急安置，並送到醫院檢查傷勢，如果檢查犬隻有受傷，最高可罰7.5萬元，畢竟狗也是條生命，誰想老了、病了，還得承受這樣的毒打。原文出處：１５歲老柯基「遭棍棒攻擊」！ 茶聚加盟主涉虐狗、總部發聲了！ 更多民視新聞報導柯基遭手搖店老闆「揮棍喊去S」！網狂檢舉「議員怒出手」他慘了茶聚加盟主痛毆柯基嗆「把你安樂死」引眾怒 被起底竟獲新北市模範飼主手搖老闆「虐打年邁柯基」喊去S！犬隻下落曝、動保處出手飼主G了民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
不只傷肺！PM2.5遇上高溫 腎臟病風險翻倍
中國醫藥大學與國衛院合作針對台灣逾3000名55歲以上高齡者進行10年追蹤研究，證實PM2.5（細懸浮微粒）與高溫並存時，會顯著加乘慢性腎臟病罹患風險，提供全球氣候變遷與空污對民眾健康影響的最新警示，該研究於今年12月刊登於國際頂尖期刊《環境研究》（Environmental Research）。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
阿里山驚傳台灣黑熊出沒 好奇"拍打鏡頭"畫面曝光
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導日本最近傳出多起黑熊攻擊事件，引發台灣遊客注意。在嘉義阿里山的特富野古道南端入口處，最近也有拍到台灣黑熊的蹤影，一隻年輕黑熊站起來拍打鏡頭。由於特富野古道有不少登山客，林保署嘉義分署也提醒遊客，要帶熊鈴或防熊噴霧自保。一隻台灣黑熊站起身，似乎發現到紅外線照相機，好奇的站起來伸出手碰觸，露出胸前大大的v字。（圖／林保署嘉義分署提供）一隻黑熊走過草地，接著牠爬上小坡，低頭在石縫中看來看來，接著牠站起身，似乎發現到紅外線照相機，好奇的站起來伸出手碰觸，露出胸前大大的v字。這是今年10月18日上午七點多，在嘉義阿里山特富野古道拍攝到的珍貴畫面，研判是年輕黑熊在尋找食物和水源。林保署嘉義分署自然保育科長許玉青：「在鄒族獵人協會執行本分署的，臺灣黑熊生態服務給付的時候，於特富野古道的南端拍到了黑熊的影像，那這也是近三年來第五度，拍到台灣黑熊的影像，前四次呢曾經距離特富野古道，最近的距離僅有500公尺之近。」特富野古道有熊出沒，林保署嘉義分署也提醒登山客，要帶熊鈴或防熊噴霧自保。（圖／民視資料）以往拍攝到台灣黑熊的畫面都是令人振奮的消息，但這回不一樣，因為實在太靠近特富野古道南端入口處。特富野古道近幾年來相當受到登山客的歡迎，遊客眾多，就怕發生像日本黑熊攻擊人的事件，林保署嘉義分署特別發佈消息，提醒遊客務必攜帶熊鈴等能造成聲響物品，讓黑熊主動避開人類。林保署嘉義分署自然保育科長許玉青：「到有熊區域的森林區域登山健行時，請務必要製造發出聲響，或者是隨身攜帶熊鈴，或者是防熊噴霧食物不露白，還有不接觸不干擾野生動物。」台灣黑熊嗅覺、聽覺敏銳，通常都在深山出沒，為何會出現在古道附近，目前不得而知。林保署嘉義分署表示，如果遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激黑熊做出攻擊行為。原文出處：嘉義阿里山驚傳台灣黑熊出沒 好奇「拍打鏡頭」畫面曝光 更多民視新聞報導最新／太平山再坍方！施工到14日 今起休園、僅開放「這區」高雄.嘉義獼猴氾濫惹民怨 中常委陳情獲總統指示台日友好！文總邀青森職人跨海創作 百盞「手作燈籠」認購方式曝民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押
社會中心／陳崇翰 基隆報導基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭，找到兇手了！暖暖區一間專門處理廢油的公司，疑似為了節省成本，涉嫌將收取的廢油污水，直接排放在基隆河上游大排，檢方發動搜索帶回游姓負責人等7人，訊後2人交保、5人被收押。而該間公司也被起底，過去十年就有6次被開罰紀錄。一輛輛油罐車，停在基隆暖暖區一間鐵皮工廠裡，但通通被拉起封鎖線，原來這些車輛，涉及基隆河污染事件！檢調10號發動突擊搜索，帶回游姓負責人等7人。一早員工來上班，一臉詫異。上個月底，基隆河爆發大規模污染事件，影響基隆、汐止地區超過18萬戶。11/27在八堵抽水站發現污染，沒想到，不到一個禮拜，又在暖暖區源遠路102巷旁大排發現污染，持續抽絲剝繭，找到兇手了！基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押。（圖／民視新聞）源頭就是這間，藏身在貨櫃場裡面，專門處理廢油、廢棄物的公司，可以看到這裡有貨運業者、國光保養廠及貨櫃場，油罐車、大車進進出出，真的難以察覺。檢方調查，該公司從"台中港"收取的廢油汙水，本該付費經過處理，但疑似為了節省成本，竟直接裝在油罐車，偷偷排進源遠路102巷大排水溝。至於國光客運保修廠"盛星動力"及正方倉儲，雖然不是主要元凶，但違規排放廢水，分別被裁罰100萬元和60萬元。而真正的元凶其實前科累累，近十年就有6次開罰紀錄。106年也曾發生類似事件，同樣在八堵抽水站發現油汙，但當年僅開罰5.5萬元。基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押。（圖／民視新聞）經訊問，兩名員工五萬元交保，游姓負責人和4名員工共五人，收押禁見。僥倖心理偷排廢油，這一回可絕不輕饒。原文出處：基隆污水案元凶抓到了 廢油回收公司5人收押 更多民視新聞報導台9線一早連2起死亡車禍！80歲老婦直撞曳引車、69歲男自撞雙亡金虎爺「被抱走」！旗山廟宇神像遭竊 警方1小時神速找回痛心！高雄警「偵辦刑案途中」車禍身亡 原因竟是...民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保
地方中心／綜合報導基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭，找到兇手了！暖暖區一間專門處理廢油、廢棄物的公司，疑似為了節省成本，涉嫌將收取的廢油污水，直接排放在基隆河上游大排，檢方發動搜索帶回游姓負責人等7人，訊後2名員工交保，另外5人則遭檢方聲押。而基隆市長謝國樑表示，將用最高強度，處罰真正的元兇！一輛輛油罐車，停在基隆暖暖區一間鐵皮工廠裡，但通通拉起了封鎖線，原來這些車輛，涉及基隆河污染事件！工廠內部，機器、管線等也通通被封了起來，檢調10號發動突擊搜索，帶回游姓負責人等7人，其他員工一來上班，也不知所措員工表示，檢方前天，昨天有來。上個月底，基隆河爆發大規模污染事件，影響基隆、汐止地區超過18萬用戶，檢調會同警方、環保局等，11/27在八堵抽水站發現污染，沒想到，不到一個禮拜，又在暖暖區源遠路102巷旁大排發現污染，持續抽絲剝繭，找到兇手了！基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭找到兇手。（圖／民視新聞）基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，拘提7人約談1人到案，嫌違反廢棄物清理法第46、48條等罪犯罪情節重大。基隆市議員(民)鄭文婷表示，已經查獲三起廠商亂倒廢油。基隆市長謝國樑表示，會考慮用最高的強度，來處罰真正的元兇。市長怒轟這次事件影響太嚴重，將會嚴懲。至於該家公司，目前2名員工五萬元交保。游姓負責人和其他4名員工，則被檢方聲押禁見。基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭找到兇手。（圖／民視新聞）原文出處：基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保 更多民視新聞報導環境部曝基隆河油汙源頭！ 3行政區累計稽查62家、告發2家影響2週! 八堵抽水站今起恢復白天抽基隆河水查油污案搜貨輪廢油回收公司 檢聲押5人2交保民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆大規模油污水! 廢油處理公司"黑心手法"海撈上千萬
地方中心／陳崇翰 基隆報導上個月底，基隆河爆發大規模汙染，檢調追查疑似是暖暖區一加廢油處理公司，將從台中港貨輪收取的廢油分離後，偷偷排進基隆河，大賺黑心錢。據了解，五年來下來不法所得超過五千萬。而這回受災戶多達十八萬戶，買水、換濾芯、洗水塔等費用加起來，恐怕財損超過四億元。大型水桶一桶接一桶搬，因為民眾家裡的水龍頭一打開，竟飄出濃濃汽油味，根本不敢用！居民用水好麻煩，水車接水、買水樣樣來，不只這樣，還得掏出荷包，換濾芯、洗水塔。基隆大規模油污水! 廢油處理公司"黑心手法"海撈上千萬。（圖／民視新聞）清洗業者更是快累翻，挨家挨戶洗水塔，基隆河大規模污染，檢調找出元凶，原來是黑心業者偷排廢油汙水，讓民眾快氣炸！檢警掌握源遠路102巷口大排，有處理貨輪廢油回收的油罐車進出後，追查發現，疑似禍首就是暖暖區一家廢油處理公司，34歲的游姓負責人，五年前接手父親事業，利用廠內"油污水分離技術"，將無味透明、但仍有汙染的廢水，偷排進基隆河。106年也曾在八堵抽水站偷倒油汙，當年僅開罰5.5萬元。五年來不法所得超過五千萬，大賺黑心錢。雖然這回業者辯稱，是新員工不熟悉超操作誤排，但偵訊後，包括業者、員工在內，五人被收押禁見。基隆大規模油污水! 廢油處理公司"黑心手法"海撈上千萬。（圖／民視新聞）基隆市府、新北市府和自來水公司也宣布，受災戶減免半個月水費，並補償購水、換濾芯、洗水塔等費用，但多達十八萬受災戶，恐怕財損超過四億元。黑心公司偷排廢油，市府也撂下重話，將重重嚴懲。原文出處：基隆大規模油污水! 廢油處理公司"黑心手法"海撈上千萬 更多民視新聞報導15歲失智柯基遭虐打「檢查結果出爐」！接續照護人找到了加盟主虐15歲柯基犬秋刀魚店沒了！總部出手貼解約通知右側超車變追逃！白色小客車撞貨車後竟留零件現場落跑民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
追基隆河油污染元凶！ 偷排業者被逮.負責人遭聲押
基隆市 / 綜合報導 基隆地檢署偵辦基隆河油污染事件，發現污染源疑似來自一間位在基隆暖暖區的的將誠公司，檢方查出公司負責人和員工，可能為了節省清除成本，涉嫌將儲放在油罐車內的廢油污水，偷排入基隆河內，檢警發動搜索約談，帶回公司游姓負責人等7人，複訊負責人與員工等5人，遭檢方聲請羈押禁見。王姓司機說：「(偷排油污的人)這個是誰，不知道。」王姓司機面對提問，只是輕輕搖頭，表示自己什麼都不知道。記者VS.王姓司機說：「(檢方會來問你)，對啊。」昨日晚上11點多，王姓司機被檢方諭知5萬元交保，隔天一早照常來公司上班，但他的老闆和其他同事，則是被檢方聲押，因為檢警查出，王姓司機所屬的將誠公司，疑似就是上個月27日，基隆河油污染事件的元凶。基隆河因為發生油污染事件，影響基隆和新北汐止兩地，十幾萬戶的自來水用水，檢警追查，發現將誠公司專門處理貨輪廢油事業廢棄物，依規定收取廢棄油污水後，必須運到桃園觀音區的一間公司，進行廢油回收再利用，並支付清除處理費用，但他們疑似為了節省清除成本，竟將台中港收取的廢油污水，載回位在基隆暖暖的公司後，涉嫌把儲放在油罐車上的廢油污水，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，最後流入基隆河。檢警10日兵分五路，針對將誠公司，及負責人和員工住家進行搜索，查扣油罐車等車輛，拘提7人、約談1人到案。基隆地方檢察署主任檢察官黃聖(聲源)說：「經本署檢察官複訊後，認該公司負責人及員工共5人，涉嫌違反廢棄物清理法第46條、48條等犯罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，於昨日向法院聲請羈押並禁見。」實際回到將誠公司儲油地，現場冷冷清清，只有幾輛油罐車在旁停等，檢方已對油罐車內的廢油污水化學成分，進行採樣比對，要釐清將誠公司偷排廢油污水，與此次基隆河自來水污染事件的關連。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
一場攸關生存的綠色淘汰賽，賓士「綠色通牒」：不減碳就出局！Ambition 2039淨零轉型戰略。
在豪華汽車產業中，Mercedes-Benz不僅追求極致的駕駛體驗，更正在發起一場撼動全球供應鏈名為 Tomorrow XX 的計畫的「綠色革命」。面對氣候變遷的嚴峻挑戰，這家德國百年車廠不再僅僅滿足於推出電動車，而是祭出了名為 「Ambition 2039」 的終極戰略.....這不僅是一個口號，更是一道強硬的「綠色通牒」：賓士宣示將在2039年前達成新車車隊全生命週期的碳中和，並明確要求所有供應商必須同步轉型，否則將面臨被踢出供應鏈的命運。這項計畫比歐盟的法規要求提早了整整11年，展現了賓士奪回永續話語權的強烈野心。核心戰略一：全價值鏈的淨零承諾(Ambition 2039)「Ambition 2039」的核心在於「全方位」的視角。不同於過去僅計算車輛行駛時的排放，賓士將減碳範圍擴大至整個價值鏈(entire value chain)與車輛全生命週期(entire life cycle)。這意味著從最上游的原物料開採、零件製造、車輛組裝，一直到車輛報廢後的回收，每一個環節都必須符合淨零標準。為了達成此目標，賓士已設定具體里程碑：預計在2039年前，達成新乘用車隊的碳中和。這項宏大的CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
二期稻收成空污! AI煙霧監測配無人機掌握燃燒熱點
中部中心/蔡松霖 雲林報導每年入秋後，雲林縣進入二期稻作收成期，空氣汙染，也會隨之加劇，縣府環保局啟動"AI煙霧監測"與"無人機巡查機制"，掌握縣內燃燒熱點及異常煙霧動態，搭配官方檢舉群組，多方合作，今年查獲件數，與去年相比，已經減少一成。AI監測二期稻作收成空污。空拍機拍下，藍天白雲，翠綠稻田，寬廣遼闊，完全就是一幅美景，但仔細一看，左側紅色小框，緊緊追隨著，不斷飄出的白煙，燃燒完的廢棄物，還冒出一陣一陣殘留的煙霧，每年入秋後，雲林就會進入空氣品質惡化期，污染來源包括道路揚塵、工業排放及車輛廢氣等，不過農民在收割季，焚燒稻草、花生殼，也是空汙的一大主因。AI監測二期稻作收成空污。目前，雲林縣正值二期稻作收成期，為了防止露天燃燒造成嚴重空汙，環保局啟動"AI煙霧辨識監測"與無人機巡查機制，全天候掌握縣內可能燃燒位置。多方力量，共同查緝，今年查獲違規件數，相比去年，已經減少超過一成，同時在民間，也有農民想出，廢棄農作物處理方式。雲林縣環保局也提醒，切勿以身試法，若是查獲違規，最高可處10萬元罰鍰，呼籲民眾，共同愛護，寶貴的大自然。原文出處：二期稻收成空污! AI煙霧監測配無人機掌握燃燒熱點 更多民視新聞報導黃仁勳獲金融時報風雲人物 創AI榮景影響力再進化台灣被標CHINA！他教外交部「用1招」反制南韓獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 32
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 28
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 7
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 81
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 15
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 24
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 203