哥國方空襲疑涉毒武裝團體 7名未成年人喪生

（中央社波哥大15日綜合外電報導）哥倫比亞國家監察專員辦公室今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。

法新社報導，辦公室負責人馬林（Iris Marin）向媒體表示，這項由總統裴卓（Gustavo Petro）下令、且是在美國施壓打擊販毒背景下進行的行動中，「有6名遭到強迫徵招的未成年受害者喪生」。

她隨後將死亡人數修正為7人，包括4女3男，全都未滿20歲。

哥國軍方11日宣布，他們於10日清晨在亞馬遜地區發動空襲，擊斃前哥倫比亞革命軍（FARC）分裂團體的19名成員。

軍方同時通報，轟炸行動後從叛軍手中「救出」3名未成年人。

此外，哥國國防部消息人士昨天告訴法新社，軍方在靠近委內瑞拉邊境的阿勞卡省（Arauca）發動空襲，擊斃9名疑似游擊隊員。

這些行動都是裴卓加強打擊涉毒武裝團體的一環。此前，美國總統川普（Donald Trump）指控裴卓不積極打擊毒品，對他施加巨大壓力。

裴卓今天在社群媒體X發文，為軍方在亞馬遜的行動辯護。

這位左派總統表示，「當然，每一條性命的逝去都令人遺憾，尤其是未成年人」。他說，但是如果讓頭號通緝犯、綽號摩迪斯科（Ivan Mordisco）的武裝分子帶著150名手下繼續在叢林裡推進，「他們會伏擊距離幾公里外的20名年輕士兵」。

裴卓說：「我是在冒著風險做出這項決定，目的是拯救這些士兵的生命。地圖染紅很容易，但要承認收復領土過程中的風險很困難。」（編譯：蔡佳敏）1141116