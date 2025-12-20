哥國游擊隊襲警局及軍營 釀3警7軍人亡、數十傷

哥倫比亞軍方人員檢視路邊遭到攻擊的軍車，車身已經燒得焦黑，輪胎也被炸到不知去向。19日週五的事發地點，位於哥倫比亞北部的阿瓜奇卡，靠近委內瑞拉邊界。有7名官兵在ELN游擊隊的炸彈攻擊中喪命，另外有30人受傷送醫。

受傷哥倫比亞軍官艾斯皮諾薩說：「我們當時已完成整隊，突然聽到爆炸聲，大家驚惶失措，一回過神來，爆裂物就掉在我們附近。」

稍早在16日週二，哥倫比亞南邊的大城卡里，則是傳出警察局遭到攻擊的事件，警方根據犯案手法初步判定，是ELN游擊隊所為。

哥倫比亞卡里市警局局長貝洛指出，「恐怖份子所使用的爆裂物，經鑑識符合民族解放軍ELN犯案手法。」

全名為「哥倫比亞民族解放軍」的ELN，1964年成立後，不僅奉行古巴的共產主義路線，還與委內瑞拉前後任領袖查維茲以及馬杜羅密切往來。同時，ELN也以販毒、綁架勒贖牟利，活動範圍遍及哥倫比亞五分之一的城鎮，幾十年來不斷與政府軍交戰。

哥倫比亞堪稱是拉丁美洲最大的毒品產地，曾經是游擊隊出身的總統裴卓，上任後原本打算與游擊隊談判以化解衝突，但被美國川普政府認為打擊販毒集團不力，而遭到制裁。

這次美國揚言攻打委內瑞拉，並警告下一個就是哥倫比亞。ELN宣稱，攻擊軍警是表達反美立場，而裴卓總統在美方壓力下，決定以軍事手段對付這些與販毒掛鉤的游擊隊。

