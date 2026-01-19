哥大華裔學生澳網爆冷晉級 受限規定獎金恐難全拿

法新社今天(19日)報導，美國哥倫比亞大學(Columbia University)的華裔網球新星鄭瑞(Michael Zheng)，因為還是大學生的身份，面臨了可能必須歸還澳洲網球公開賽(Australian Open)獎金的命運。

21歲的鄭瑞尚未轉戰職業球員，他在從資格賽突圍之後，18日在墨爾本球場(Melbourne Park)力拚5盤，大爆冷門擊敗了澳網前8強好手科達(Sebastian Korda)，晉級第二輪。

截至目前，鄭瑞的精采表現已經為他贏得了至少22.5萬澳元(15萬美元)獎金，如果他再接再勵擊敗第二輪對手、第32種子選手穆特(Corentin Moutet)，獎金還可能飆漲到32萬7750澳元。

但根據美國大學網球規定，鄭瑞每年最多只能從賽事中拿到1萬美元獎金。

主修心理學的鄭瑞表示，他在哥大還有一個學期，而且他打算完成學業，所以不論他在澳網能打到第幾輪，他都會在結束後回到學校。但他也說會和總教練談談，試圖釐清規定，看看能不能拿到這筆獎金。

鄭瑞說，他有聽說因為他是大四下學期所以可以拿這筆錢，但他會再進行確認，他不想因此惹上什麼麻煩。 (編輯:柳向華)